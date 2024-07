Extranjeros, los que más se realizan cirugías plásticas en Chihuahua: Colegio de Médicos Cirujanos

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua, Jorge Iván Borunda Herrera, informó que un 80 por ciento de los procedimientos que practican especialistas del colegio que preside son extranjeros, específicamente de Estados Unidos, ya que saben que en Chihuahua los médicos cirujanos plásticos afiliados al colegio se encuentran preparados y equiparables al nivel de especialistas de cualquier parte del mundo.

Explicó que el colegio implementó el programa nacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, llamado "Cirugía Plástica Segura", que consiste en cumplir una serie de protocolos de seguridad para el paciente, antes, durante y después de la cirugía, que incluye todo el periodo de seguimiento.

Expuso que los procedimientos estéticos que más se practican en el estado de Chihuahua y a nivel nacional son en primer lugar la liposucción; después, el aumento mamario y en tercer lugar, la abdominoplastia.

En lo que respecta a cirugías reconstructivas, informó que las más comunes que se realizan son las reconstrucciones de manos, por quemaduras, entre otras.

El doctor Jorge Iván Borunda mencionó que en todo procedimiento quirúrgico existe un riesgo, pero cuando el médico no está certificado ni cuenta con la preparación, ese riesgo aumenta exponencialmente, por lo que es vital que las cirugías sean realizadas por profesionales.

Al acudir con una persona que no cuenta con los estudios ni aval, la persona puede estar en riesgo no sólo en cuanto a la técnica, sino que también existe el riesgo de que el producto que se aplica será ilícito o no cumpla con los lineamientos de calidad.

En el caso de procedimientos más invasivos o cirugías, la persona puede sufrir desde lesiones en órganos internos, y en algunos casos embolias "grasas".

La formación académica de estos especialistas es de entre 13 y 15 años, además de que cada cinco años deben presentar el examen de recertificación, que avala que están actualizados en conocimientos y habilidades.

El entrevistado añadió que para la aplicación de rellenos inyectables como bótox, hasta operaciones quirúrgicas o tratamientos invasivos, es necesario que quien lo realiza sea un médico cirujano plástico, que esté certificado y que haya egresado de escuelas avaladas por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, A.C., lo que se puede consultar en https://cmcper.org

con el nombre y apellido del médico, además de que la búsqueda puede hacerse por entidad federativa.

Agregó que los especialistas agremiados al Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado deben contar con toda la documentación y preparación antes señalada, así como la recertificación, para evitar poner en riesgo la integridad de la persona.

Cabe mencionar, que el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica cuenta con reconocimiento de Idoneidad para certificar a los médicos especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva, otorgado por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, A.C. (CONACEM) por lo que le transfiere e incluye en el reconocimiento jurídico dado lo dispuesto por la ley.

La certificación de médicos especialistas es obligatoria, de acuerdo con las modificaciones a la Ley General de Salud, del Decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de septiembre en 2011.