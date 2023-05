Fabián Lozano García disfrutó ser secretario de Cultura

Como parte de las festividades del Día De la Niñez, varios menores chihuahuenses ocuparon cargos en las diferentes dependencias de Gobierno, entre ellos Fabián Lozano García, de la escuela Lázaro Cárdenas del municipio de Saucillo, ostentando el título de secretario infantil de Cultura, quien junto a su homóloga Alejandra Enríquez Gutiérrez, platicaron con este medio de comunicación sobre las actividades que llevarían a cabo y sobre los recuerdos de su niñez.

Las funciones del secretario infantil Fabián Lozano García iniciaron en Palacio de Gobierno, para luego llegar al Centro Cultural Plaza Los Laureles, donde el personal lo recibió con una grata sorpresa: una bicicleta, un casco protector, pastel, dulces, una lotería didáctica enfocada a la cultura del estado, entre otros regalos.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

“Espero que esta experiencia que vas a tener como servidor público, como secretario de Cultura, te diviertas en estos días, que siembre en ti interés, que nunca dejes de intentar lo que te propones porque puedes lograrlo”, fueron las palabras que expresó Alejandra Enríquez Gutiérrez a Fabián Lozano, recalcando que es muy importante inculcar la cultura desde la niñez, “tenemos un gran reto como secretaría de atender a todos los públicos, empezando por los niños y jóvenes, afortunadamente aquí en la Secretaría de Cultura siempre podemos hacer más, hay un departamento de desarrollo cultural y públicos específicos que se encarga de proyectos como “Alas y Raíces” para personas con alguna discapacidad o alguna característica distinta, de igual forma para ciudadanos que están privados de su libertad, o migrantes, de ahí el compromiso de llegar a todos sin excepción alguna”.

Se le cuestionó a la secretaria de Cultura qué significaba para ella el Día del Niño: "Siento que es una fecha importante para visibilizar a las nuevas generaciones y agudizar el sentido de responsabilidad en lo que haces, desde el servicio público que es nuestro trabajo, pero también desde la cotidianidad, y estoy muy sensible porque soy mamá por primera vez y eso está cambiando muchas cosas de mi vida".

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

La niñez de Alejandra Enríquez, secretaria de cultura

“En mi casa, desde que nací, me decían ‘la Polvorita’ porque era muy llorona; me crié en Anáhuac, un lugar cerca de Cuauhtémoc, donde si yo pudiera volver a elegir dónde nacer sería ahí definitivamente, aunque nací aquí (Chihuahua), pero desde pequeños nos fuimos a vivir en aquella comunidad, la cual tiene características donde los niños podíamos andar con mucha libertad hasta muy tarde, estoy encantada de haber vivido allá. Desde muy chiquita he sido muy independiente y muy activa.

“Mi primer regalo de niña que recuerdo fue un mono de peluche Koala, me acuerdo así como de un oso muy particular porque no sabía si era un oso u otro animal y resultó ser un Koala; también me recuerda mucho mi niñez las cerezas amarillas, y sobre los juegos que me encantaban era el de los hoyos con la pelota y a correr; también el bote volado, brincar al lazo, y había una alberca, así que desde muy chiquita empecé a nadar era muy común para los niños andar trepados en los árboles; por otro lado en cuestión de dulces mis favoritos son los picositos como paletas con chilito, tamarindo, entre otros”, dijo Alejandra Enríquez.

Se le cuestionó si de pequeña había soñado con llegar a donde está hoy en día: “No, lo que sí identifiqué desde la adolescencia me gustaban las cosas que tenían que ver con la política, involucrándome en la sociedad de alumnos, equipos deportivos, banda de guerra, donde cualquier actividad si se trataba de socializar ahí estaba presente, ya más grande me interesó más relacionarme con temas de la política, afiliándome a un partido, teniendo después la oportunidad de ejercer el servicio público”, finalizó.

Al término de la entrevista el secretario y la secretaria de Cultura, se dirigieron al Museo Casa Siglo XIX donde se exhibe una muestra de arte sensorial, donde Fabián disfrutó de todo lo que se encontraba en ese momento en la exposición, también el niño ejecutivo estuvo presente en un ensayo de la Orquesta Filarmónica del Estado, asimismo, en el Teatro de los Héroes, Casa Redonda, Fodarch, Casa Juárez y finalmente en Palacio de Gobierno, punto de reunión donde llegaron todos los niños y niñas que ocuparon los diversos puestos en cada instituto, siendo recibidos por la gobernadora del Estado, Maru Campos Galván, quien les ofreció un convivio con temática de piratas.

