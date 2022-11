Fábrica clandestina de tequila y whisky reusaba botellas e incluso contaba con sellos

Una bodega localizada en la colonia Revolución, dentro de la ciudad de Chihuahua, era utilizada por un grupo de sujetos, como un punto para la elaboración de bebidas embriagantes, las cuales eran rellenadas con alcohol y otras sustancias, para que a su vez fueran comercializadas en la capital, a través de redes sociales, centros nocturnos y otros puntos de distribución, según le ha seguido la pista la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como los inspectores de Gobernación del Estado.

En total se aseguraron al interior del domicilio 241 botellas llenas de productos de tequila como Maestro Tequilero, 1800, Don Julio 70, Buchanans y algunos Macallan, que eran comercializados a bajos costos y aparentemente distribuidos en la ciudad, hasta en redes sociales donde se venden en cajas y otro tipo de presentación, que mantienen una similitud a los productos originales.

El producto ya se había detectado desde hace varios meses, sin embargo, la misma autoridad estatal reconoció que desconocía que el producto se estaba elaborado en la capital, pero que ante esta situación se incrementaran las revisiones en establecimientos, para sancionar y decomisar el producto adulterado para salvaguardar la integridad de las personas, según lo explicó el mismo director de Gobernación, Eloy García Tarín.

Foto: Cortesía SSPE

El costo de los productos adulterados se comercializaban entre un 50 a un 70% de costo debajo del mercado, lo cual podría ser redituable entre los involucrados en el negocio, que revenden los productos como si fueran los originales y que en ocasiones hasta un poco más arriba, de acuerdo al establecimiento.

De acuerdo a los primeros informes que han recuperado del lugar, en esa bodega, donde un sujeto rentó para hacer esta “fábrica clandestina”, se acopiaban las botellas vacías que reunían algunos establecimientos, posteriormente las limpiaban a profundidad, incluso con limpiadores de vidrios, les depositaban el producto (alcohol) y otras sustancias, para finalmente pasarlos al etiquetado del producto.

La Secretaría de Seguridad aseguró etiquetas “clones” del producto en cuestión, así como sellos similares al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hasta tapas para ser aplicadas con el calor y que tuvieran una presentación idéntica al producto, lo cual se podría disfrazar en cualquier centro nocturno o establecimiento que mantenga este tipo de giros.

En el lugar, los agentes aseguraron casi 2 mil botellas vacías, las cuales se encontraban en costales –incluso de croquetas- para ser lavadas y posteriormente llenadas y comenzar con la venta del producto, también se aseguraron 116 galones de casi 4 litros de capacidad y 10 contenedores de 10 litros y algunos más de 20 litros, donde se almacenaban algunas medidas de alcohol y otras sustancias que asemejarían el sabor y consistencia del producto.

Al momento los agentes estatales lograron dar con esta fábrica de bebidas adulteradas el pasado 23 de noviembre, cuando en uno de los recorridos localizaron a dos sujetos que salían del interior y quienes al notar la presencia de los elementos de seguridad, decidieron emprender la huida, lo que llamó la atención de los uniformados, quienes comenzaron con las investigaciones.

Al llegar al domicilio en cuestión se percataron que había algunos recipientes en el lugar, pero al no poder ingresar, solicitaron la presencia de la propietaria del lugar, quien accedió a que los agentes ingresaran al lugar y aseguraran lo que había en su interior, ya que la misma dijo desconocer los hechos, ya que sólo se hacía cargo de rentar las instalaciones.

Foto: Cortesía SSPE

Los presuntos responsables que se encontraban en el lugar escaparon y no fueron capturados por los elementos de seguridad, sin embargo, toda la evidencia, producto e incluso identificaciones de personas en Chihuahua como en Guadalajara, fueron asegurados para que se iniciara una investigación ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

Entre la evidencia, también aseguraron decenas de cajas para armar de algunas presentaciones de producto adulterado, así como tapaderas, etiquetas y todo lo indispensable para comercializar el producto pirata, dentro de dos formas, la vía económica y la vía formal “original” en diversos establecimientos.

Lo asegurado fue entregado a la Fiscalía General del Estado y se espera que también se interpongan las denuncias correspondientes para que las autoridades tengan conocimiento de estos hechos y a la vez puedan indagar los domicilios en Guadalajara, de donde partió alguna mercancía.

Foto: Cortesía SSPE

Lo asegurado:

-146 botellas de Don Julio llenas de alcohol de 700 ml

-24 botellas de 1800 llenas de alcohol de 700 ml

-39 botellas de Maestro Tequilero llenas de alcohol con 700 ml

-6 botellas de Maestro Tequilero llenas de alcohol de 1.5 L

-26 botellas de Buchanans Delux llenas de alcohol de 750 ml

-116 garrafones de 3.75 litros (435 litros de alcohol)

-1 galón de 20 litros de líquido similar a whisky

-5 rollos de más de 500 impresiones de Maestro Tequilero Dobel

-1 caja de cintillos de Don Julio 70

-3 paquetes de cajas de Don Julio 70

-1 paquete de cajas de 1800

-1 rollo de etiqueta de Don Julio 70

-1 rollo de etiqueta de 1800

-2 mil botellas vacías listas para rellenar

Adelanta Gobernación revisiones a negocios para detectar producto adulterado

El director general de Gobierno, Eloy García Tarín, anunció que a partir del miércoles 23 de noviembre, se iniciará con revisiones a establecimientos nocturnos de todos los giros para detectar el producto adulterado que aparentemente se estuvo fabricando en una bodega en la colonia Revolución.

Adelantó que a los establecimientos que se les encuentre botellas adulteradas, así como resguardo de botellas vacías, podrán ser acreedores a una multa y clausura del establecimiento, ya que además de afectar a la salud de los clientes infringen varias normas de calidad, marca y otros detalles que son constitutivos de un delito.

"Pedimos que la gente escanee el QR de las botellas, las piratas no van a dar ningúna dirección, los establecimientos saben muy bien, no pueden alegar inocencia, conocen a los vendedores de productos que venden de manera regular, saben quién otorga facturas, éstos no otorgan facturas, vamos a resguardar todo como evidencia, es más amplio de lo que nosotros suponíamos", compartió.