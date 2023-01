Facultad de Zootecnia no puede seguir sin una definición: Rector de la UACH

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, dio a conocer que la Facultad de Zootecnia y Ecología ya no puede seguir sin una definición en relación al proceso de elección del director de esa institución.

Lo anterior, al ser cuestionado en relación a la problemática que se vive en esa facultad, que permanece sin nombrar un director tras la impugnación de la terna que se había presentado meses atrás.

Rivera Campos, aseguró que el tema debe avanzar en la siguiente sesión del Consejo Universitario, y aunque este lunes se desarrolló una sesión, se trató de un acto solemne extraordinario, en donde sólo se trató el tema del doctorado honoris causa para el rector de la UNAM, Enrique Graue.

El rector de la máxima casa de estudios de Chihuahua, expresó que la designación de un director para la Facultad de Zootecnia y Ecología, es un asunto que urge a toda la comunidad universitaria.

“Esa designación tiene que darse ya, es inminente; tiene que darse en la siguiente sesión del Consejo que podría darse en los próximos días, aún no la tenemos agendada en el calendario, pero será uno de los temas para estos días”, adelantó.

El académico, resaltó que la Rectoría se encuentra totalmente abierta a la comunicación, por lo que hizo un llamado para los docentes inconformes, para que se acerquen, se escuchen las posturas y resolver entre todos, la problemática.

Cabe mencionar que una de las principales quejas en relación a que en dicha facultad no hay un director y permanece al mando un encargado de despacho, es que al no existir la figura de director, no se pueden concretar algunos temas administrativos y convenios con otras instituciones o entidades gubernamentales, pues se necesita la firma de la figura del director.