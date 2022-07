Falta de chips retrasa entrega de 468 patrullas a Seguridad Pública Estatal

Las empresas que resultaron ganadoras de la licitación para el arrendamiento de 468 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se mantienen en espera para realizar la entrega de las unidades, pues según el titular de la corporación, Gilberto Loya Chávez, no han podido reunir las unidades ante la escasez que existe en la industria automotriz de chips y conectores.

De acuerdo al proceso de licitación pública SH/LPE/017/2022 que se publicó el 25 de mayo y que se decretó el fallo el día 2 de junio, las empresa Grupo Turbofin Sapi S.A. de C.V. y la empresa Total Parts and Components, fueron las empresas que lograron ganar este arrendamiento de patrullas para el estado por un monto de poco más de mil 500 millones de pesos.

“La empresa ganadora tiene 90 días para entregar, hemos platicado con ellos y nos dicen que ante la problemática que se ha dado sobre los chips, ya están prácticamente completos en toda la cantidad de unidades, pero lo que nos aseguraron es que antes de la fecha estarán entregando las unidades”, compartió el secretario de Seguridad.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Tras haber ganado la licitación estas dos empresas, tienen hasta finales de agosto para hacer la entrega de 468 patrullas para el estado, las cuales estarán en un esquema de arrendamiento mensual desde el 2022 hasta que termine la administración estatal de la gobernadora María Eugenia Campos.

Gilberto Loya dijo que antes de cumplir el plazo en agosto, se deben entregar las unidades, las cuales pretendían entregarse antes pero ante el problema del desabasto de producción de vehículos, no han podido reunir el total de las unidades que se habían solicitado para la licitación dentro del estado.

Refirió que no tiene una fecha exacta de la entrega de las unidades y refirió que esperan entregarlas para los diversos elementos que se encuentran desplegados dentro de todo el estado de Chihuahua.

De acuerdo a la licitación pública, se contemplan tres partidas para el arrendamiento de los vehículos, siendo 305 vehículos, 179 pick up, doble cabina 4×4, tipo patrulla; además 92 pick up, doble cabina 4×4, tipo cubierta; y 34 pick up, doble cabina 4×4, tipo patrulla sierra, y el resto otras unidades que no se especifican en la misma.