Falta de micronutrientes, una "hambruna oculta": Ismail Cakmak, especialista turco

El reconocido doctor Ismail Cakmak, presentó una disertación sobre la ‘Hambruna Oculta’, relacionada con la degradación del suelo donde se cultivan alimentos, durante el 48 Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo, cuyo anfitrión de la edición 2024 es la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El encuentro se realiza en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde el profesor Ismail Cakmak, quien es profesor de la Universidad de Sabanci, en Estambul, Turquía, además de ser miembro de la Academia de Europa y de la Academia de Ciencias de Turquía, informó sobre los efectos de la Hambruna Oculta, los factores que la determinan y las alternativas para corregirla.

“Vine aquí para dar la conferencia magistral acerca de la Hambruna Oculta, que es se trata acerca de la deficiencia de micronutrientes como yodo, zinc, selenio y hierro en la población en general, y como la fortificación a través de fertilizantes puede ayudar al problema”, refirió en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Para combatirla, mencionó la biofortificación es el enriquecimiento de los cultivos de manera natural, al aplicar fertilizantes y otros elementos; a diferencia de la biofortificación que se acostumbra, que es añadir químicos y aditivos a los alimentos. La biofortificación se añade en el proceso del cultivo de los alimentos, para que desde su origen, ya sean ricos en estos micronutrientes.

“La biofortificación se ve afectada cuando hay una falta de agua, porque la planta requiere una correcta cantidad de humedad en el suelo para poder absorber y procesar estos micronutrientes. Entonces, cuando vemos deficiencias en el agua y deficiencias en el suministro de agua a cultivos también vemos una disminución en la concentración de estos micronutrientes”, afirmó el especialista en temas de suelo.

Como una alternativa de solución, mencionó la aplicación foliar de fertilizantes; sin embargo reconoció que muchos agricultores no están interesados en este tipo de biofortificación, por el hecho de que no aumenta la producción y no aumenta el rendimiento de la planta. Por ello, propuso que el gobierno incentive a los agricultores a utilizar estas técnicas, no solo para el bien del cultivo y que haya más producción y más rendimiento, sino que también se pueda aumentar los niveles de micronutrientes, tanto en el grano, como en los alimentos que provienen de ellos.

Refirió que en algunos países, se utilizan programas de incentivos cuando los cultivos son más altos en proteínas, se les paga en ocasiones, entre 10% a 20% más, de lo que normalmente se paga por el cultivo. Y en ese sentido, propuso que debe de haber una manera en la que se pueda implementar incentivos para micronutrientes como el zinc, como el selenio, o el yodo.

“Este problema, no solo es de desnutrición. La Hambruna Oculta también afecta económicamente al país que lo padece; y se ha mostrado que dependiendo del país, se puede afectar y disminuir hasta 2%, 3%, 4%, e incluso, 5% del Producto Interno Bruto, cuando hay deficiencias de micronutrientes. Puede ser un incentivo para el gobierno para dar estos incentivos a los agricultores ya que puede disminuir el costo de los programas de salud, porque cuando hay deficiencias de micronutrientes también se ve afectada la salud, -en específico de las mujeres y los niños-. Un programa que incentivará la producción y la fortificación también podría mejorar económicamente el estado de su país”, compartió el doctor Ismail Cakmak.

Señaló que la deficiencia de micronutrientes es un problema muy antiguo, y aunque se ha reconocido desde hace 65 o 70 años, y se han creado programas para tratar de mitigar este tipo de problemas, nunca ha habido una solución. Es un problema que sigue persistiendo en el mundo actual.

“La propuesta es implementar técnicas de agricultura para fortificar los alimentos desde un inicio; muchas veces, la investigación se ha enfocado en la suplementación, se ha enfocado en la fortificación directa de alimentos, pero hay que darle una oportunidad a la agricultura, porque la agricultura ofrece soluciones muy simples, que se pueden administrar y se pueden implementar en zonas rurales en donde no es posible o donde se complica llevar la suplementación o los alimentos fortificados. Cultivar plantas y alimentos que tengan una mayor cantidad de micronutrientes, podemos mitigar este problema”, aseveró.

Para finalizar, el profesor de Turquía, destacó que la realización de congresos como el celebrado desde Faciatec, de la UACH, en la ciudad Capital de Chihuahua, son muy útiles para compartir la información que los investigadores encuentran en sus artículos y transmitir la información, no sólo a al producto final al consumidor o al estudiante, sino incluso, a la prensa, como en esta ocasión para El Heraldo de Chihuahua, para que la información se haga conocida a nivel general e incluso pueda llegar a nivel gubernamental y se puedan implementar este tipo de programas.

