Falta de regulación facilita simulación de acciones afirmativas: IEE

El consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yuri Zapata Leos, precisó que la falta de regulación respecto a las acciones afirmativas propicia que algunos candidatos simulen pertenecer a los grupos minoritarios para poder entender y acceder a los cargos de elección popular.

Luego de que se diera a conocer el caso del alcalde electo de Maguarichi, Francisco Manuel Campos Zamarrón, quien en el registro de su candidatura se identificó como mujer transgénero, pero luego se dio a conocer que pudo haber sido una simulación, el consejero externó su postura al respecto.

En primera instancia, comentó que este fue el único que obtuvo la mayoría en la elección, motivo por el cual es el que se ha dado a conocer; sin embargo, hubo más hombres que se registraron como mujeres, de los cuales no recordó el número, pero como no obtuvieron la victoria, no han sido polémicos.

Ante esta situación, el consejero reiteró que el hecho de que en los tribunales se establezcan criterios en donde se promueve la asignación genérica o el género de la persona “facilita que pueda generarse algún tipo de casos en donde se genere la simulación”.

Fue por ello que externó que se debe regular la ley para poder acondicionar de mejor manera la forma en la que se acrediten que las candidaturas se hagan conforme a la realidad de las personas y no falsifiquen o cometan engaños en relación a las acciones afirmativas.

Igualmente, considera viable el sancionar cuando se acredite que hubo una simulación, pero especificó que se tendría que tener alguna evidencia que compruebe la alteración del género por conveniencia, por lo que insistió en que es un tema complicado, por lo que se debe analizar para lograr regular la ley.

En relación a las alteraciones respecto a los pueblos indígenas, dijo que hay impugnaciones, por lo que están a la espera de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) resuelva, pero precisó que “nosotros de los documentos que aportaron las postulaciones, pues no advertimos de primera mano la simulación o la falsa acreditación de la autodescripción calificada”.

Sin embargo, no descarta que igualmente se haya caído en la simulación por parte de los partidos políticos para dar cumplimiento con las diferentes acciones afirmativas y la paridad de género que se pidió por parte del organismo electoral en el pasado proceso.