Faltan 200 mil contribuyentes de recoger las placas que ya pagaron

Son 200 mil los propietarios de vehículos que realizaron el pago de la revalidación y replaqueo 2022, y que no han acudido a recoger sus metales nuevos.

Así lo dio a conocer el secretario estatal de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, quien pidió a todos los contribuyentes que ya realizaron el pago, que acudan a canjear sus placas vehiculares, pues el trámite es breve y muy sencillo.

En este sentido, recordó que será el próximo 31 de agosto cuando venza el plazo para recoger los metales nuevos, pero reiteró que los propietarios de vehículos que ya han realizado sus pagos, no podrán ser objeto de algún tipo de sanción.

El funcionario estatal, comentó que todos los módulos de canje, se encuentran funcionando sin algún tipo de problema y las filas son bastante cortas, mismas que van desde los 10 a los 15 minutos para hacer el canje.

Granillo Vázquez, añadió que en todo el estado se cuenta con suficientes metales para cubrir a todos los contribuyentes que se acerquen a realizar el trámite.

Sobre esto, comentó que si bien, la empresa Lazos Internacionales, ganadora de la licitación para la fabricación de las nuevas placas, no ha entregado el millón y medio de juegos de placas que se le solicitaron, no existe escasez, ya que sí se cuenta con el número de placas contempladas para este periodo de canje.

“No han entregado la totalidad, no se las hemos pedido todas porque no tiene caso que paguemos algo que no estamos usando todavía, las vamos a ir pidiendo conforme las vayamos necesitando, ahorita tenemos suficientes placas para dar cobertura a todos los contribuyentes y el contrato con la empresa, sigue vigente”, detalló el secretario de Hacienda.