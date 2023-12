Faltan muy pocos días para que llegue el invierno, y con él, las temperaturas bajo cero…Sin Límite

En esta edición te presentamos a los influencer más populares del momento, todos ellos tienen amplia trayectoria y tienen una historia que contar, adéntrate en el suplemento para conocer más de tus famosos favoritos; también encuentra información sobre los animales que duermen mucho durante el invierno, descubre sus estrategias para sobrevivir durante las bajas temperaturas y el tiempo que dura su largo sueño; encuentra manualidades para hacer en las próximas vacaciones y viaja en el mundo de superhéroes de moda.





Top 5 influencers









Kim Loaiza





Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, mejor conocida como Kimberly Loaiza o Kim Loaiza es es una youtuber, influencer, modelo, cantante y empresaria mexicana que saltó a la fama en 2016 con su primer vídeo llamado "Mi primer vídeo"

Comenzó a bloguear en YouTube el 15 de noviembre del 2016. Inicio haciendo videos de maquillaje y tutoriales de belleza. Durante el tiempo su contenido cambió a hacer desafíos y bromas entre amistades. En 2017 se creó un canal de YouTube junto a Juan de Dios Pantoja. El canal Jukilop contaba con la participación de la también cantante mexicana Kenia OS.

En 2019, comenzó su faceta en la música y lanzó su primer sencillo, Enamorarme; posteriormente, otros sencillos como Más, Apretón, Apaga la Luz, Devoto, No seas Celoso, entre otros. Kim ha lanzado varios sencillos en colaboración con varias figuras del género urbano como Zion & Lennox, Ovy On The Drums y Grupo Firme.





Rivers

Foto: INSTAGRAM RIVERS

Samantha Rivera Treviño, más conocida como Samy Rivers o simplemente Rivers, es una youtuber y streamer mexicana. Es presidenta del equipo de fútbol PIO FC y del equipo femenino de la Queens League.En el 2023 peleó en la velada 3 contra Marina Rivers y Mayichi. 1 En 2023, se posicionó como la streamer femenina más vista en Twitch a nivel mundial.

Kenia Os

Foto: INSTAGRAM KENIAOS

Kenia Guadalupe Flores Osuna, conocida artísticamente como Kenia OS, es una cantante, celebridad de internet y empresaria mexicana.6

Comenzó creando videoblogs en su canal de YouTube. En noviembre de 2017 formó un grupo de youtubers de cinco integrantes, para cinco meses después abandonar el proyecto y seguir creando contenido por separado. En paralelo, inició una carrera como cantante. Firmó con un contrato con Lizos Music y lanzó su primer EP titulado Canciones pa mi ex, vol.1, en octubre de 2020. En octubre de 2021 firmó con Sony Music México y en noviembre del mismo año lanzó «La noche» como primer sencillo con dicha discográfica. Al año siguiente, lanzó sus primeros dos álbumes de estudio titulados Cambios de luna y K23.





Mr Beast

Foto: INSTAGRAM MRBEAST

Jimmy Donaldson, también llamado Mr Beast, es un youtuber y empresario estadounidense. Es conocido por realizar vídeos centrados en gente haciendo retos a cambio de altas sumas de dinero. Es también cofundador de Team Trees, una recaudación de fondos para la Fundación Arbor Day, al igual que Team Seas, que ha recaudado más de 75 millones de dólares estadounidenses, y 80 millones de euros.





Ibai Llanos

Foto: INSTAGRAM IBAILLANOS

Es un streamer, presentador de esports y youtuber español. Es conocido por sus eventos multitudinarios de entretenimiento en Twitch, con el cual ha roto varios récords mundiales de audiencia, y por sus narraciones exaltadas y energéticas en deportes electrónicos, especialmente en League of Legends.789 Es cofundador, junto a Gerard Piqué, del equipo de deportes electrónicos KOI.1

Llanos comenzó como un narrador para la Liga de Videojuegos Profesional de League of Legends en 2014 y posteriormente fue promovido para narrar la League Championship Series en 2015. En 2018, albergó su primer evento, el Ibainéfico, a la par que presentaría los Worlds celebrados en Madrid en 2019. En 2023 obtuvo el récord mundial de la transmisión más vista en la historia de Twitch por su evento La Velada del Año 3.









Pronto… vacaciones de invierno

Foto: pexels-aleks-6701759

Tanto tiempo libre puede ser aburrido después de unos días. Uno se queda sin ideas de actividades que hacer para divertirse, por lo que a continuación se encuentran distintas formas de entretenerse dentro y fuera de casa, y así aprovechar al máximo las vacaciones.





Jugar con arcilla:





La arcilla es uno de los materiales naturales que se encuentran repartidos en la superficie de la corteza terrestre y que, en ocasiones, pueden formar al ser mezclados con agua, masas plásticas a partir de las cuales se pueden fabricar productos cerámicos.

Para este punto se necesita arcilla que seque al aire, de esta manera será más rápido de manipular y de formar la figura que se desee. Se necesita cubrir una superficie para evitar mancharla, luego un plato hondo con poquita agua, y así se podrá remojar poco a poco la arcilla para manejarla con mayor facilidad.

Lo mejor de esta actividad es que al secarse la pieza se puede pintar y ya es otra manera de pasar el tiempo y jugar con los colores.





Pintar piedras:





Después de una mini excursión en el patio de la casa o algún parque (acompañado de un adulto), se puede conseguir algunas piedras para pintarlas y hacer miles de diseños en ellas, desde rostros, hasta patrones.





Cine en casa:





Aprovechar el clima frío para acostarse con palomitas, galletas y chocolate caliente, y así disfrutar de un maratón de películas navideñas. Por ejemplo:

El extraño mundo de Jack

El expreso polar

El Grinch

Mi pobre angelito

El origen de los guardianes





Las favoritas de Blue beetle

Foto: INSTAGRAM BLUEBEETLE

El primer Blue Beetle se llamaba Dan Garrett y era hijo de un policía muerto. Aparece por primera vez en el n.º 1 de Mystery Men Comics, de 1939. En esta historia crea un traje antibalas y adquiere superfuerza gracias a una vitamina. Este personaje es un investigador muy inteligente.

Charlton Comics le da un nuevo origen, convirtiéndolo en un arqueólogo que encuentra un escarabajo egipcio que le otorga superpoderes, tales como la capacidad de volar, superfuerza y luminosidad.

Ted Kord es el penúltimo y más famoso Blue Beetle. Ted es un exestudiante de Dan Garrett e inventor genial y gran atleta, que une ambas habilidades con su BB gun y su escarabajo volador para luchar contra el crimen.

Durante Crisis Infinita se revela que Ted Kord ha recuperado el escarabajo mágico del primer Blue Beetle, el cual es tomado por Shazam. Tras la muerte del hechicero durante su lucha contra el Espectro (Día de Venganza) y la destrucción de la Roca de la Eternidad, el escarabajo cae en El Paso, Texas y es encontrado por un joven estudiante latinoamericano llamado Jaime Reyes.

Booster Gold persigue a Jaime Reyes para quitarle el escarabajo, pero cuando a la mañana siguiente entra a la casa del muchacho, descubre que el escarabajo se ha deslizado hacia Jaime Reyes mientras este dormía y se ha fundido con su columna vertebral, convirtiéndole así en el nuevo Blue Beetle. La nueva encarnación del héroe posee una armadura simbiótica con avanzada tecnología alienígena que le confiere sus poderes, así como acceso a todo tipo de armamento y capacidad de intervenir en avanzados sistemas informáticos a voluntad.





¡A dormir (todo el invierno) se ha dicho!





En general, la característica común de los animales que hibernan es que habitan en ambientes templados con un período invernal muy marcado y en las latitudes altas de ambos hemisferios. Es decir viven en un ambiente templado y donde la estación fría genera un fuerte desequilibrio.

Suele hacerse una distinción entre la hibernación de:

Animales de sangre fría: habitualmente animales pequeños como insectos, caracoles, orugas o incluso peces

Animales de sangre caliente: entre los que se encuentran mamíferos, insectívoros y algunas ardillas. Estas son algunas de las especies que hibernan:





Ranas:





Dejan de respirar y su corazón se para por completo. De hecho, se enfrían tanto que se forman cristales de hielo en su sangre. Se acuestan en troncos, madrigueras o montones de hojas para el invierno y permanecen allí hasta el verano cuando se calientan y comienzan a respirar de nuevo.





Abejas y abejorros:





No todas las abejas hibernan, pero para el abejorro es parte de su vida. Todos los machos y las abejas obreras mueren cuando baja la temperatura, dejando a la reina que encuentre un lugar adecuado para esperar el invierno. Cuando las temperaturas aumentan, la reina emerge, construye un nido y establece una nueva colonia.





Aves:





Existen especies de aves que entran en letargo por poco tiempo, pero no se considera una verdadera hibernación. Sin embargo, hay una especie que sí la realiza: el chotacabras pachuca (Phalaenoptilus nuttallii), que habita en América del Norte.





Erizos:





Hibernan durante semanas o meses, dependiendo del frío que haga, disminuyendo su ritmo cardíaco hasta en un 90%, pero pueden despertarse si hace demasiado frío.





Murciélagos:





Su hibernación es reducida y durante la noche, cuando las temperaturas bajan o la comida escasea. Algunas especies van un paso más allá e hibernan durante todo el invierno, pero son aquellas que viven en áreas donde los insectos están menos disponibles durante los meses de frío.





Caracoles:





Se retiran a sus conchas y sellan la entrada con moco para mantener la humedad y evitar que se sequen. No solo hacen esto en climas fríos, sino que también se protegen del clima cálido.





Tortugas:





No todas hibernan y depende de la especie y su ubicación. Las tortugas de caja son las más características al respecto, dado que pueden hibernar entre tres y cinco meses al año. Cavan una madriguera subterránea, reducen su frecuencia cardíaca a 5–10 latidos por minuto y dejan de respirar por completo. Pero no se quedan sin oxígeno, ya que lo absorben a través de la piel.





Serpientes:





A diferencia de otros animales que hibernan, para esta especie es una actividad grupal. Cientos o tal vez incluso miles de serpientes se unen en una guarida para hibernar.