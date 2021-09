Falto de objetividad en caso de agricultores detenidos: Adelitas, AC

Alexa Jiménez, vocera de la asociación pro defensa del agua Adelitas, AC, denunció la falta de objetividad y claridad en el proceso legal de los tres agricultores de La Cruz, que fueron detenidos durante la revuelta de la toma de la presa La Boquilla, el 8 de septiembre de 2020.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Seguimos apoyando tanto a los tres agricultores detenidos, al ingeniero Andrés V. Nos puede, nos mortifica el hecho de que el proceso no se está llevando como uno quisiera; estando en contacto con la familia y con los asesores legales, nos damos cuenta que es una situación difícil por el aspecto legal, y más porque pareciera que no hay intención de mejorar la situación, hasta por calidad humana de las personas que se encuentran detenidas. No ha sido un proceso claro, objetivo, marcado por la legalidad”, aseveró.

Alexa acotó que este 8 de septiembre, se cumplió el primer aniversario conmemorativo del movimiento de La Boquilla, es decir, que los agricultores han permanecido más ellos cumplieron un año detenidos, y aún no se ve signos de que se resuelva favorablemente en un plazo cercano.

“Tomando en cuenta a las familias, y al procedimiento, actuaremos conforme a la legalidad, pero siempre apoyando a las familias, tanto de los muchachos como del ingeniero Valles, a la señora Martha, como cuando ha solicitado el apoyo de acudir, o dar soporte, así continuaremos”, afirmó la representante de Adelitas.

En ese sentido, expresó que la información es la mejor arma con la que puede contar la ciudadanía, el estar bien informados de cuál es la situación en el manejo del agua, de los detenidos, y temas como la Ley Federal de Aguas, o como el Modelo Matemático, que se quiere instaurar en el estado. Sostuvo que las implicaciones de estos últimos, afecta más allá de los productores agrícolas y del sector primario, pues impacta incluso, el consumo humano.

Foto: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua

“Crearnos un criterio adecuado de este tema, y sobre todo, tener muy en cuenta que somos nosotros mismos chihuahuenses los que nos toca velar por nuestro estado. Confiamos en estos cambios de gobierno, tanto municipales como del estado, confiamos en sus buenas intenciones y que logren ayudarnos, tanto en esto de los detenidos, como en el movimiento de la defensa del agua. Estamos confiados y esperanzados en ello”, manifestó,

Añadió que la asociación Adelitas confía totalmente en las capacidades de la gobernadora María Eugenia Campos Galván para gestionar, para negociar, y celebró que desde un inicio de su gestión, ha intercedido en el tema de la defensa del agua.

“Le echamos muchas porras, como mujeres, ella lo mencionó en la toma de protesta del ingeniero Valenciano, y dijo ‘del plato a la boca se cae la sopa’ y como nosotros decimos ‘ojalá que no se haga la burra panda’. Qué bueno que está ella en esas gestiones y negociaciones, la felicitamos, y esperamos que haya una buena intención por parte del gobierno federal y se concrete como ella lo quiere, que es por escrito”, dijo.

Para finalizar, reiteró el llamado a la empatía y solidaridad con la causa de la defensa del agua de Chihuahua, y puntualizó que en una primera instancia afecta al sector primario, pero puede trascender, incluso a la escasez para consumo humano en las zonas urbanas.