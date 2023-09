Familia de mujer accidentada en Bowí pidió dinero al Gobierno: De la Peña

Familiares de la mujer que cayó de una unidad Bowí en movimiento, solicitaron al Gobierno del Estado una cantidad de dinero, para solventar los gastos médicos de la mujer, sin embargo, el gasto no existe, pues es derechohabiente del IMSS, lugar en donde está siendo atendida.

Así lo dijo el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien explicó que, ante una situación de esa naturaleza, el Gobierno del Estado no está facultado para emitir dinero por concepto de apoyo.

El funcionario estatal detalló que, a los hijos de la mujer se les avisó que, en caso de que sea necesario su traslado a un hospital del Estado, sin problema alguna eso se hará, aunque actualmente, los médicos han comentado que existen las condiciones para su traslado.

“Cuando ella sufre el accidente, dentro de sus pertenencias se encuentra una credencial del Seguro Social, por eso, por la cercanía y por la gravedad del caso, es trasladada al Hospital Morelos, que es en donde actualmente se encuentra recibiendo atención médica”, dijo.

En este sentido, comentó que posteriormente se supo que la señora no estaba con una afiliación al IMSS vigente, uno o días después del accidente, uno de sus hijos da de alta a la mujer en el IMSS con los derechos que tiene en su trabajo.

Por ese motivo es que la mujer sigue en el IMSS Morelos recibiendo la atención médica necesaria, aunque, en dicho proceso, el Gobierno del Estado ofreció atenderla en un hospital estatal, y por recomendación del médico, se decidió que no haya un traslado, pues la mujer está en terapia intensiva.

De la Peña Grajeda, manifestó que uno de los abogados de la Operadora de Transporte, ha mantenido constate comunicación con los hijos de la mujer, sin embargo, se han registrado algunos problemas de comunicación, pues se atiende a uno, luego otro dice que no han sido atendidos y así se van ocasionando algunas situaciones de esa naturaleza.

Resaltó que hace algunos días se acercó un abogado que se ostenta como representante de la familia, quien solicitó dinero para pagar la atención médica, lo que no es posible, porque hasta el momento el IMSS se ha encargado de todo.

Asimismo, se les informó que en caso de que se necesiten algunos medicamentos que el Seguro Social no tenga, el Gobierno del Estado lo asumirá, sin embargo, no se puede otorgar un apoyo que no ha sido clarificado.