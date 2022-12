Familia pide apoyo para reconstruir su hogar tras perderla por un incendio

La familia Rivera fue víctima de un incendio que arrasó con todo su hogar en días pasados, ocasionado por la falla en una de las extensiones del hogar, la cuál se sobrecalentó, incendiando de inmediato la recámara principal, esto sucedió en la calle 15 de Mayo número 1710, ubicada en la colonia Ramón Reyes.

Janeth Rivera, madre de familia, comentó a las afueras de su antigua casa que este incendio acabó con todas sus pertenencias, afortunadamente, al momento del incidente, la familia se encontraba visitando a un familiar.

Mencionó que su esposo trabaja como conductor de camiones de carga, por lo que alrededor de las 8 de la tarde, al arribar a su hogar, lo encontró en llamas y cubierto de humo, con varios de los vecinos tratando de sofocar el fuego.

“Yo descanse ese día, trabajo como recepcionista, y fuimos a visitar a un tío desde temprano mis hijos y yo, en eso de la tarde me llama mi esposo y me dice que la casa se está incendiando. Cuando llegué ya no hubo nada que hacer” expresó Janeth.

Foto: Manuel Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Ella tiene 30 años, y tiene cuatros hijos, uno de 8 años y tres niñas de 11 años, 12 años y 13 años. Hasta el momento se encuentran viviendo en casa de los padres de su esposo ya que no hay manera de poder regresar a su antigua casa, la cual se encuentra con el cableado dañado, las paredes afectadas por el humo y sin muebles.

Ella solicita ayuda en cuanto a materiales de construcción o ropa de invierno para sus hijos, la cual desapareció debido a las llamas, no obstante, externó el agradecimiento a la gente que se ha preocupado por donar ropa para sus niños, así como quienes por medio de las redes sociales se han comunicado para donarle algunos muebles o despensas.

“Estamos agradecidos con todo lo que nos regalan, y nuestra prioridad pues es comenzar a reconstruir y re sanar las habitaciones, tener luz principalmente para poder pasar el frío” finalizó Janeth.

El caso de esta familia se ha dado a conocer por medio de las redes sociales, no obstante, si se busca apoyar de manera personal puede acudir al domicilio o llamar al número de teléfono de Janeth, el cuál es el 6143399495.