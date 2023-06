Familia se va de vacaciones y deja a sus mascotas bajo el sol; los perritos murieron

En un trágico suceso ocurrido en la colonia Villas del Real, se ha reportado la muerte de tres perros debido a las altas temperaturas y la aparente olvido por parte de sus propietarios, estos animales, que fueron dejados expuestos al sol durante varias horas, tuvieron que soportar temperaturas superiores a los 39 grados centígrados, lo que resultó en su fallecimiento después de varios días de abandono y falta de atención.

La lamentable situación fue descubierta cuando vecinos alertaron sobre la presencia de tres mascotas en una vivienda sin ninguna supervisión ni cuidado. Las altas temperaturas y la falta de atención generaron un ambiente extremadamente peligroso para los animales, quienes no tuvieron la oportunidad de escapar del calor sofocante.

Vecinos denunciaron que en repetidas ocasiones los animales habían emitido varios ruidos como aullidos, lo cual fue reportado a diferentes autoridades, pero que nunca lograron poder auxiliar a las mascotas, por lo que a los días de que pararon los ruidos, comenzó a esparcirse un olor fétido y potente en toda la cuadra.

Quienes más sufrían por los olores en los vecinos aledaños al patio donde se encontraban los animalitos, quienes decidieron subirse a la azotea y descubrieron los cuerpos en putrefacción de tres perros en la casa de sus vecinos.

Uno de los habitantes de la colonia, de nombre Manuel R., quien realizó la denuncia a las autoridades competentes, menciona que el patio se encontraba atiborrado de materia fecal, y pareciera que los gatos de la zona estuvieron alimentándose de los cuerpos de los perros, lo que generaba más olores de este tipo por la zona.

Una de las causas por las que notaron que los perros estaban en descomposición, no solo fue el aroma, sino por la cantidad de moscas y gusanos que parecían llenar los cuerpos. Para aplacar los olores varios vecinos desde la azotea echaron puñados de cal a los cuerpos y a la materia fecal y los vecinos de la zona, preocupados ya por la salud de la colonia, decidieron llamar a Seguridad Pública, sin embargo cuenta el señor Rodríguez que les dijo que no podían proceder porque no se encontraban los propietarios.

Los vecinos aledaños informaron que los dueños de la casa se encuentran de vacaciones desde hace más de 8 días y que al parecer olvidaron o abandonaron a las mascotas en el lugar sin ningún tipo de atención.

Los vecinos de la zona piden ayuda a las instancias necesarias para que se pueda retirar a los animalitos y que se penalice a aquellos que los dejaron sin agua ni comida por tanto tiempo con las temperaturas tan altas que han azotado a la capital en las últimas semanas.