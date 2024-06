Familiares de cinco choferes Didi desaparecidos exigen celeridad en investigaciones

Familiares de los cinco choferes de plataforma que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 30 de mayo, cuando llevaron una serie de viajes desde la capital del estado con rumbo a Ojinaga y que presuntamente venían de regreso, exigieron a las autoridades locales que aceleren la búsqueda de los cuatro hombres y la mujer.

Pablo Martínez, hijo de Sandra Patricia Saláis Calzadillas, Janeth Arciniega Molina, esposa de Abigael Ramos Torres, Carmen Vizcarra, nuera de Abigael Ramos González y Víctor Ramos, hermano de Abigael Ramos Torres y Adrián Alberto Ramos Torres, así como hijo de Abigael Ramos González, manifestaron que ellos han tenido que hacer la investigación de los acontecimientos.

Apostados en la Plaza Hidalgo, justo enfrente de Palacio de Gobierno, los familiares y algunos compañeros de plataforma de los cinco desaparecidos, expresaron que buscaban una cita con el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, pese a que el recinto del ejecutivo estaba cerrado al público.

Explicaron que la última comunicación que tuvieron con ellos fue por medio de Abigael Ramos Torres, ya que este se comunicó desde temprano con su esposa para informarle que tendría un viaje a Ojinaga. Horas después le dijo que ya estaba en aquella ciudad y alrededor de las 12:30 del día le comunicó que ya venía de regreso.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Por la tarde, Janeth se comunicó con Víctor Ramos para decirle que su esposo estaba sin responder tras realizar el viaje, respondiéndole que no solo Abigael andaba en Ojinaga, sino que también su padre Abigael Ramos González y Adrián Alberto Ramos Torres andaban también en aquel municipio, razón por la cual empezaron con la búsqueda de ellos.

En tanto que Pablo Martínez, hijo de Sandra Patricia Saláis Calzadillas, comentó que su mamá no hacía viajes de manera continua hacia aquella región, por lo que eso le llamó la atención cuando se enteró que estaba en calidad de desaparecida.

De acuerdo a los quejosos, los cuatro automotores los localizaron en la ciudad de Ojinaga en un predio, pero sin la ayuda de las autoridades ministeriales, ya que con el GPS de la aplicación de Sandra Patricia pudieron dar con ellos.

Cabe resaltar que, el auto con el que ubicaron los otros cuatro, no ha sido localizado, mostrando su inconformidad porque la fiscalía no iba y los aseguraba como evidencia del caso, aclarando que no había huellas de violencia en ninguno de los automotores.

Hasta el momento, los cinco operadores de plataformas digitales siguen sin ser ubicados, por lo que pedirían que el secretario de gobierno intercediera por ellos ante la Fiscalía General del Estado.