Fans se quedan sin entrar a "Tributo a Metallica"; señalan error en horario de boletos

Alrededor de 30 personas se quedaron sin poder ingresar al concierto “Tributo a Metálica” que se desarrolla en este momento en el Teatro de la Ciudad debido a que les fue negado el acceso por parte del personal que se encuentra a cargo de recoger los boletos argumentando que sus entradas eran para la función de las 6:30 p.m. cuando la plataforma Don Boletón anunció en su página oficial “única función 8:30 p.m.”; publicación que hasta el momento está vigente.

Leobardo Juárez uno de los afectados informó a El Heraldo de Chihuahua que desde el pasado martes adquirió sus boletos en la página oficial de Don Boletón, “compré dos entradas con valor total de mil doscientos treinta y dos pesos, me mandaron un link e indicaciones de que el día del evento lo mostrará en taquilla, que con esa liga se arrojaría un código QR el cual al momento de ser escaneado identificaría que el pago se había hecho correctamente.

Seguí las indicaciones y esta noche llegó al teatro en punto de las 8:30 p.m., abren el link y me dicen que no es válido que porque los boletos que compré eran para las 6:30 p.m., yo no sabía que había otra función, Don Boletón sólo anuncia una”.

Foto: Pedro Córdova / El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, entre las personas que están en el exterior del recinto también se encuentran quienes acudieron directamente a las instalaciones de Don Boletón donde les fueron vendidas las entradas impresas, en éstas destaca la hora de la función 6:30 p.m,; comentan que al cuestionar al personal de la empresa boletera sobre el horario les dijeron que sólo había una función, la de las 8:30 p.m.

Los afectados externaron su inconformidad a este medio de comunicación a la vez que llamaron a personal de Seguridad Pública para dijeron “levantar un reporte y con éste, acudir mañana a las oficinas de Don Boletón” donde pedirán el rembolso correspondiente.

Previo a esto, insistieron al personal de la entrada del teatro para les permitiera el ingreso, “déjanos pasar, acomódanos donde sea, aunque sea parados, pero déjanos pasar”, petición que les fue negada ya que les externaron que el recinto estaba lleno en su totalidad y era imposible que entraran más personas.

Cabe mencionar que hasta el momento no se cuenta con la versión de Don Boletón por lo que se desconocen las causas del por qué en su plataforma anunciaron desde hace semanas “Tributo a Metálica, única función 16 de mayo de 2024 a las 20:30” y sin embargo hubo una función más a las 6.30 p.m. la cual no se dio a conocer en la página oficial de la boletara.

De la misma forma las personas de la entrada del teatro desconocen las causas de esta situación que alteró y dejó sin ver el concierto a más de 30 seguidores de la banda a la cual se le rinde tributo en el Teatro de la Ciudad.