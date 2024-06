Federación retirará el apoyo a brigadistas; Gobierno del Estado "le entra" con 3 mdp

A partir del mes de julio, el Gobierno Federal dejará de operar algunos programas, debido a la transición en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la recién electa Claudia Sheinbaum, razón por la cual ya no invertirán recursos en las brigadas contra incendios forestales.

Lo anterior lo confirmó Humberto Molinar, en su calidad de director de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural, dando a conocer que, para ello, el Estado destinará poco más de tres millones de pesos.

El funcionario de la dependencia explicó que a partir del mes de julio el Gobierno Federal no estará enviando recursos con los cuales cubren los pagos a los brigadistas, apoyos para habitantes de las comunidades afectadas, que son los que mueven a los brigadistas, alimentos para los combatientes del fuego e incluso algunos apoyos en especie a las comunidades cuando tienen que refugiarse en otro lado por el fuego.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Con dicho recurso deberán cubrirse los gastos de los mil 364 combatientes distribuidos en 150 brigadas, que están repartidos principalmente en la zona noroeste del estado, región que es en donde terminan los incendios forestales de manera más tardía.

Chihuahua

Otro de los planes para poder combatir los incendios, una vez que el gobierno federal deje de enviar los apoyos para los combatientes, será concentrarlos en la región noroeste del estado, ya que la primera parte en la entidad donde se empiezan a registrar lluvias es en el sureste, es decir, la zona serrana que colinda con Durango y Coahuila.

La Secretaría de Desarrollo Rural y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), presentaron una actualización de los daños generados en el estado a causa de los incendios forestales, dieron a conocer que a la fecha, van más de 67 mil hectáreas afectadas por el fuego.

Humberto Molinar, en su calidad de director de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó que están activando un programa de prevención, para evitar que los daños lleguen a las 92 mil hectáreas.

Acompañado de Heber Daniel Ortega, jefe Operativo de la CEPC, Humberto Molinar comentó que la prioridad era invitar a la población a prevenir los incendios forestales, para no sobrecargar de trabajo a las cuadrillas combatientes.

En este aspecto, destacó que la región que siempre se ha visto afectada año con año es en el municipio de Guadalupe y Calvo, debido a que ahí es donde tardan más en llegar las lluvias.

La invitación que hicieron a la ciudadanía fue para que cuide las áreas en donde están y pudieran generarse incendios, en el sentido de que no dejen fogatas encendidas, no tiren colillas de cigarro en la carretera, así como no dejar restos de vidrios en predios.

Destacaron que son más de 150 brigadas las que están repartidos principalmente en la zona serrana, a fin de combatir los incendios forestales en caso de que los reporten. Hizo un llamado a la población para que reporten de manera inmediata este tipo de desastres naturales y así evitar que se propaguen.

En lo que va del año, han sido atendidos 393 incendios en distintos municipios el estado, con una superficie de afectada de aproximadamente 67 mil 346 hectáreas, de las cuales, 39 mil 197 hectáreas han sido de herbáceo, 21 mil 389 de hojarasca, 5 mil 415 de arbustivo y 972 de renuevo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Respecto al municipio donde más incendios ha habido, encabeza la lista Guadalupe y Calvo con 121, seguido de Guachochi con 57, Bocoyna con 55, Urique con 50, Balleza con 36, Maguarichi con 10, Guazapares con 9, Guerrero con 8, Batopilas y Temósachic con 7 cada uno, Madera con 6, Casas Grandes, Moris y Ocampo con 3 cada uno, Chihuahua y Uruachi con 2 cada uno.

El municipio más afectado por estos siniestros es Madera con 8 mil 891 hectáreas, Guadalupe y Calvo con 8 mil 700, Bocoyna con 7 mil 081, Balleza con 6 mil 815 y Moris con 5 mil 598 hectáreas.

De acuerdo al Monitor de Sequía que maneja la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el territorio estatal estaba en una condición de sequía severa a sequía excepcional, en un largo periodo; es decir, que tenía más de seis meses en dicha condición.