Felicita el diputado Vázquez a Yesenia Reyes por su primer informe de actividades legislativas

“Una representación real”, así se expresó el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mario Vázquez respecto a la presentación del Primer Informe de Actividades Legislativas de la diputada por el Distrito 01, Yesenia Reyes Calzadías.

Aseguró que Yesenia, al haber sido alcaldesa, tiene un panorama distinto de las cosas que le permite ver más allá, conociendo más a fondo las necesidades y la realidad de los municipios, permitiéndole ampliar su visión favoreciendo su trabajo como legisladora.

“Cada detalle de cada municipio lo has caminado, lo has sentido, lo has vivido; eso para los ciudadanos es importante”, aseguró Mario Vázquez, y agregó que eso, también para él así como para sus compañeros de bancada les da confianza y seguridad en su trabajo”.

Destacó en Yesenia esa capacidad de gestión que solo la puede tener alguien que siente y conoce a fondo las necesidades de las personas, pero sobre todo ese tesón para conseguir resolver esas gestiones dando muestra de la fortaleza de una representación real de su distrito.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La tarde de ayer viernes 21 de octubre, la diputada local del Partido Acción Nacional, representante del Distrito 01, Yesenia Reyes Calzadías, presentó su primer informe destacando las acciones realizadas en favor de los municipios del noroeste del estado.

Lo anterior se llevó a cabo en las instalaciones de la UACJ campus Nuevo Casas Grandes, donde dio a conocer su trabajo como legisladora con la presentación en lo individual de 18 iniciativas, de las cuales 12 ya han sido dictaminadas.

Agregó que como presidenta de la Comisión de Salud, importante encargo especialmente por el contexto de manejo de la prevención y atención a la pandemia del Covid-19.