¡Feliz día del padre ausente! Exponen a deudores alimentarios ¿Reconoces alguno?

“Se funan deudores, abandonadores, irresponsables, violentadores, tacaños y poco hombres que deban pensiones” era el reclamo que retumbó en la Plaza del Ángel, donde madres de familia e hijos realizaron un tendedero de deudores alimentarios para exigir que cumplan con su paternidad.

Con rostros, nombres, número de expedientes e incluso sentencias de la corte y restricciones, así fueron exhibidos frente a la población los deudores alimentarios, quienes con su omisión de entregar pensión violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el marco del Día del Padre, madres de familia, hijas e hijos realizaron un tendedero para hacer visibles a quienes no cumplen con su responsabilidad paterna.

Este movimiento lo impulsa el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, en Chihuahua y Ciudad Juárez se organizaron para realizarlo este domingo al igual que en Palacio Nacional CDMX, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, León Guanajuato, Guanajuato, Gto, Tlaxcala, y Puebla.

El sábado se realizó en los Mochis, Culiacán, Guerrero, Michoacán, Cuautitlán Izcalli, Zacatecas y Morelos.

Iris Evanely, una de las madres autónomas, señaló que es necesario alzar la voz e incomodar a estas personas que enfrentan un proceso jurídico, pero que los juzgados no los encuentran, cuando andan en fiestas, en Facebook y en viajes, pero al momento de pagar la pensión o necesidad económica y/o de cuidado se desaparecen.

En su caso, señaló que en su caso, su ex esposo tiene visita supervisada por una hora los sábados, pero el padre de su hijo es intermitente, es decir, a veces va y en ocasiones se desaparece, lo que genera mayor daño psicológico en el pequeño.

“Si la ley está tardando para encontrarlos, y nos revictimizan con este proceso tan largo, que sepan quienes son.”, señaló.

Las madres de familia e hijos señalaron que si la ley no los alcanza que los alcance la vergüenza.

Karen Molina Aguilar resaltó que estos padres ausentes y abandónicos ejercen violencia de género, ya que existe una gran cantidad de hombres que no exigen con su responsabilidad paterna, hay casos de padres que simplemente no otorgan la pensión porque no quieren, no porque no tengan. Algunos esconden sus ingresos e incluso se buscan empleo con un sueldo bajo para no dar nada de pensión.

“Nos dicen ya me tienes harto con la pensión, pero si ustedes se cansan de oírlo, nosotros de vivirlo”, señaló Karen.

Son pocas las mujeres que se atreven a d si cose debido a que les da vergüenza,, a que la gente las juzga y a las amenazas que reciben.

“En lugar de burlarse del deudor, se ponen a juzgar a la mujer”, afirmó Karen.

La excusa de los hombres para evadir su responsabilidad es que su sueldo no alcanza, que tienen que pagar sus gastos, no tengo dinero y creen que es un ayuda para los hijos e hijas, cuando en realidad es su responsabilidad.

En el caso de Karen su exesposo tiene una pensión de 5 salarios mínimos y solo da 1500 pesos cada 10 días. Hace dos años se encuentra en proceso de divorcio y hasta la fecha no ha cumplido con la pensión.

Las mujeres esperan que con la Ley Sabina, que es un conjunto de reformas impulsadas por la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez, puedan obtener la justicia que les corresponde.