Festeja Maru Campos a cerca de 500 secretarias de Gobierno del Estado

La gobernadora María Eugenia Campos encabezó el festejo del Día de la Secretaria ante medio millar de empleadas estatales, a quienes felicitó y agradeció por el esfuerzo que diariamente realizan y que permite que los ciudadanos reciban de manera directa los programas y proyectos del Gobierno del Estado.

En un desayuno celebrado en el Salón Castalia, la mandataria estatal agradeció el trabajo desempeñado por todo el personal de secretariado, quienes conmemoran su trabajo cada tercer miércoles del mes de julio.

Te puede interesar: ¡Celebrando a Chihuahua! Estos son los eventos por el Bicentenario del Estado

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Saludó a las 485 secretarias y los 15 secretarios de distintas dependencias de Gobierno del Estado, y les agradeció por ayudar en todas las dependencias a que los programas y proyectos se hagan realidad.

“A veces no se ven los resultados que realizan, directamente en la ciudadanía, pero quiero decirles que su trabajo y sus resultados se ven día con día, su trabajo no es sólo en una ventanilla, en un escritorio, no es sólo facilitarle la vida al jefe, su trabajo se ve reflejado en todo, en el niño que recibe un tratamiento de cáncer, en el productor que está recibiendo un apoyo para alimentar a su familia ante esta sequía, el trabajo de ustedes diario, aunque no lo vean, está en la madre de familia que puede tener la certeza de ir trabajar dejando a su hijo en una estancia infantil”, subrayó.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Campos Galván hizo énfasis en que todos los resultados del Gobierno del Estado, como la reducción de los índices de violencia, las detenciones, las inversiones en infraestructura, en agua potable, en educación, en salud, tienen un gran aporte por parte de los y las secretarias que todos los días sirven a los chihuahuenses.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En su participación, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez reconoció el trabajo que realiza este personal, pues lo calificó como fundamental para el funcionamiento correcto de las dependencias, pues sin ese soporte, las oficinas serían un desorden.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua ¡Felicidades! Entregan vehículo a ganadora de Generación de Excelencia

“Quiero hacerles una felicitación por la labor que realizan las secretarias y los secretarios dentro de la administración estatal, muchas gracias por todo el soporte que ofrecen y el trabajo que desempeñan porque detrás de todo lo que hace el gobierno, está todo el trabajo que ustedes desarrollan”, señaló Granillo Vázquez.

En el evento estuvieron presentes diferentes titulares del gabinete estatal como el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; el secretario de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdez; de Pueblos y Comunidades indígenas, Enrique Rascón; entre otros.