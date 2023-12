Festeja voluntariado del IMSS a 70 niñas y niños, de hospitales en Juárez

Alrededor de 70 niñas y niños con cáncer y enfermedades crónico degenerativas, que se atienden en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Juárez, disfrutaron de un festejo navideño, organizado por el voluntariado del Instituto, en la ciudad fronteriza.

Los niños, son pacientes internos y externos atendidos en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 6 y No. 35, así como el Hospital General Regional (HGR) No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez.

A pocos días de la Navidad, los pequeños disfrutaron del festejo que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Seguridad Social (CSS) ubicado en Juárez, tal como hace año con año el voluntariado.

Este festejo, es organizado por las integrantes del Voluntariado del IMSS en Ciudad Juárez, cuyo fin es convivir.pero también reconocer el esfuerzo, que hacen los menores durante su tratamiento para salir de su enfermedad.

Además, acuden para conocer el seguimiento que llevan los menores y compartir con sus padres estás fechas

En esta posada, estuvo el titular de la Instituto en la entidad, Juan Carlos de la Fuente Zuno, y el director del Hospital General de Zona No. 6, Jesús Martín Urrutia Maldonado.

También estuvo presente la coordinadora de las y los integrantes del Voluntariado en Juárez, María de Jesús González, donde compartieron un rico champurrado, chocolate, pan de dulce, tamales y hamburguesas.

Los pacientes, acompañados de sus familias, se divirtieron con la tradicional piñata, villancicos y el show de un reconocido payasito local.

Cabe señalar, que esta posada también fue posible, gracias a la participación y donativos de familiares, amigos, jubilados y asociaciones civiles, que se sumaron a la noble causa, de llevar un momento de alegría a los pequeños en recuperación, en esta época navideña.