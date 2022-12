Festejan con “Imagina una mágica Navidad” del Centro Terapéutico y de Aprendizaje

Una respuesta favorable recibió el evento “Imagina una mágica Navidad” que se llevó a cabo en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra por parte Centro Terapéutico y de Aprendizaje Imagina, instituto que brinda atención y servicios enfocados a terapias de aprendizaje, sensorial, lenguaje, entre otros servicios, siendo su primer show artístico que llevan a cabo donde los alumnos fueron los protagonistas.

Martha López, una de las encargadas de esta escuela, expresó: “Estoy muy contenta y sorprendida por la respuesta del público, nos fue muy bien, y se cumplieron dos objetivos: uno, que a los niños se les diera la oportunidad de presentarse en un recinto como fue el teatro, siendo su primera vez, así como en este tipo de espectáculo en el que participan; y la segunda, concientizar a las personas por la parte de la inclusión, el hecho que un menor tenga una discapacidad o algún trastorno sean incluidos dentro de la sociedad en actividades culturales como en esta ocasión, donde los presentes se fueron muy conmovidos”.

Fueron 12 menores quienes estuvieron ensayando para presentar esta obra, donde en cada acto estuvieron bailando, asimismo, durante el desarrollo de la puesta en escena hubo un narrador quien detallaba los pormenores de cada número artístico, los temas que danzaron los niños y niñas fueron: “La ronda de los conejos”, “Burrito sabanero”, “Navidad rock”, entre otros más, llevándose los aplausos del público quienes no perdieron la oportunidad de tomarles fotos y videos.

“La reacción de los niños arriba del escenario fue de alegría, se sorprendieron con la luces, se emocionaban cuando los aplaudían, varios padres de familia se acercaron me dieron un abrazo y estaban llorando, uno de ellos me comentó que era una maravilla que se hicieran este tipo de eventos para sus hijos porque no en cualquier lugar los llevan a cabo, también se sorprendieron porque no se esperaban la dinámica que se estaba presentando, ya que se contó con escenografía, un video con varias escenas de los alumnos trabajando en el centro”, señaló Martha López.

Debido a que sobrepasaron las expectativas desean realizar, cada año, este festival, “este proyecto abrió la puerta y oportunidad que más niños con alguna discapacidad en la comunicación pueda hacer actividades sociales y culturales como todos los demás, claro con sus respectivas adecuaciones, entonces lo que lleva al trabajo de ‘Imagina’ es seguir creando actividades donde los niños puedan desarrollar habilidades que a veces ni nosotros sabemos que son capaces de hacer, es decir seguir fomentándolas para que ellos vayan descubriendo en qué son buenos”, dio a conocer la encargada.

Cada uno de los pequeños artistas presentan diferente diagnóstico como autismo, Síndrome Down, con dificultad en el aprendizaje, e invidencia, quienes al final del show recibieron un reconocimiento por parte del centro terapéutico y los padres los felicitaron ante su empeño y demostrar que el arte está en cada uno de ellos, sólo es cuestión de estimularlo para que salga a relucir en sus diferentes facetas como música, pintura, danza, escultura, entre otras.

El instituto cuenta con su página de Facebook y está registrado como Imagina “Centro Terapéutico y de Aprendizaje”, el cual se ubica en la avenida José María Iglesias #5707, colonia Panorámico, su teléfono es 614 355 7848 donde pueden recibir información las personas interesadas en el tema.

“A toda persona que presente un trastorno no se le debe de encasillar, poner barrera o límite, observar en qué son buenos y qué habilidades tienen para irlas puliendo, ayudarlos poco a poco”, finalizó.