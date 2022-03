Festejan el 42 aniversario del CBTIS 122 realizan actividades conmemorativas

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La comunidad escolar del CBTIS 122 festejó el 42 aniversario de fundación, recordando que han entregado a la sociedad miles de técnicos perfectamente capacitados y competentes.

Con música de la estudiantina, pastel y un concurso de mascotas se realizó el festejo en grande, donde se recordó que la ciencia y la tecnología son esenciales para el desarrollo.

A lo largo de su trayectoria la institución ha cosechado infinidad de premios en áreas académicas, culturales y deportivas a nivel estatal, nacional e internacional. Actualmente cuenta con 3 mil estudiantes y más de 100 docentes.

Cuenta con instalaciones y equipamiento a la vanguardia, como pocas en el país, pues en las 10 hectáreas de terreno han podido desarrollar sus actividades académicas, artísticas, deportivas y sociales.

En la ceremonia se destacó que el prestigio de esta institución educativa se ha forjado gracias al esfuerzo de miles de personas, alumnos, padres de familia, profesores, personal directivo y administrativo.

Ernesto Ordóñez Burgos, fue parte del personal fundador del CBTIS 122 recordó que en 1979 quienes pretendía ingresar a la preparatoria del Tecnológico de Chihuahua no pudieron hacerlo debido a que se había cancelado. La opción era una institución que no contaba no instalaciones y que ni siquiera nombre tenía, por lo que tuvieron que hacer labor de convencimiento para motivar a los egresamos de secundaria para que formaran parte de la primera generación. Se emprendió el vuelo y a la vuelta de los años la calidad educativa que ofrece la ha convertido en una escuela de alta demanda.

Como parte de la ceremonia se organizó el concurso de perros bulldog, mascota representativa del CBTIS. Fueron 42 ejemplares diseñados y elaborados en yeso, cada ejemplar fue adornado con diversos motivos, desde los tradicionales engranes que distinguen a la educación tecnológica, computadoras, enchufes, rockeros, entre otras cosas.

En el concurso participaron alumnos, padres de familia y maestros, los premios son 2 mil pesos para el primer lugar, mil quinientos para el segundo y 70 para el tercero.

En la ceremonia se contó con varios invitados entre ellos el doctor Miguel Ángel Valdez, subsecretario de Educación Media y Superior; José Alejandro Ponce, director de DGETI y el ingeniero Guillermo Lozano Bañuelos, director del centro escolar.

