Festival "Que siga corriendo la tinta" en Chihuahua: ¡Hasta 6 mil pesos un tatuaje!

Con el arranque del Festival de Tatuaje “Que siga corriendo la tinta” que se está celebrando en Chihuahua capital, los ciudadanos están llegando para incursionar en la tinta o bien, añadir uno más a su colección, por lo que algunos de los artistas que estarán ofreciendo su trabajo durante estos dos días indicaron los precios y promociones que tendrán por el festival.

La mayoría de los tatuadores estarán ofreciendo sus servicios por precios que van desde los 500 pesos hasta más de 6 mil pesos dependiendo del tamaño y lo complejo que se torne el diseño elegido, mientras que otros de los artistas pasarán el primer día realizando sus tatuajes que presentarán en el concurso que se lleva a cabo dentro del festival.

Al entrar al Centro de Convenciones y Exposiciones donde se está llevando a cabo el evento se encuentran los primeros stands que estarán brindando sus servicios de tatuajes, como Claudia Romero Studio, quien estará realizando tattoos desde 3 mil 500 hasta 5 mil pesos.

Desde la Ciudad Juárez llegó Carvao Tattos, quienes estarán ofreciendo un combo de 800 pesos, el cual se basa en elegir diversos diseños pequeños que van desde los 200 hasta los 600 pesos, juntando los que puedan hasta juntar los 800 pesos. El combo es por persona, por lo que podrán hacerse los tatuajes que quieran en una sola sesión.

En Familia Lienzo que también se encuentran en la primera fila de los stands, estarán brindado sus servicios de tatuajes desde los 500 pesos, teniendo promos este primer día del festival desde los 300 pesos para los asistentes.

Mientras que en el stand de Bitatu tendrán tatuajes sencillos de tinta fina desde los 500 pesos, mientras que los tatuajes a color estarán a partir de los 800 pesos; además, también estarán vendiendo piercings desde 200 pesos.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Uno de los tatuadores locales que se encuentra en este festival se llama David Gerardo Villa Cortés, del estudio David Villa Tattoo, quien se especializa es estilos de tatuajes de realismo en negro y sombras; empezó a aprender a tatuar desde 2011, sin embargo, entró de lleno en esta profesión a partir del 2018 instalando su estudio en la calle Maryland y esquina con calle Virginia.

David comento que considera que la discriminación con los tatuajes ha ido disminuyendo, debido a que hace varios años se convirtió en parte de la moda, además que las generaciones que más tenían estigmatizado el hacerse un tatuaje están cambiando.

“Ahorita todo el mundo quiere traer tatuajes, me toca ver clientes que son ya de 60 a 65 años que quieren hacerse un tatuaje porque sus papás nunca los dejaron cuando estaban chivos, y ahora que ya no están se quieren hacer su primer tatuaje”, expresó el tatuador.

Asimismo, señaló que durante su tiempo en esta profesión identificó que los jóvenes solo esperan a cumplir los 18 años para poder hacerse un tatuaje, por lo que les recomienda que investiguen bien que tipo de tatuaje se quieren hacer y si es buena idea.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Ante esto, David señaló que los tatuajes que actualmente están en tendencia no les parece buena idea, debido a que se trata de diseños muy pequeños con muchos detalles y no toman en cuenta que la tinta se expande y el tatuaje ya no se ve bien porque se deforma.

“Un tatuaje bien hecho debe ser algo grande, entre más sean los detalles que tiene, el tatuaje tiene que ser mucho más grande con colores o negro sólidos, porque muchos tatuajes de los que se hacen ahorita son colores muy sutiles, que en uno o dos años ya casi no se notan”, explicó David Villa.

Algunas recomendaciones que dio el tatuador a las personas que apenas se van a realizar su primer tattoo es que platiquen con sus tatuadores sobre los diseños que quieren, para que de esta forma el especialista les indique si son viables o no y que los guíen hacia un mejor tatuaje.

De igual forma, en este evento se encuentran varias tatuadoras mujeres, como lo es Elena López Saucedo, originaria de Ciudad Juárez y se especializa tatuajes en color, blackwork y línea fina, desde hace tres años que se encuentra en esta línea de trabajo en su estudio denominado Celine.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Elena compartió que a pesar de ella tiene desde muy pequeña la fascinación por el dibujo, hizo su carrera en Protección Civil y Emergencias, sin embargo, por la pandemia del 2020 su pasión por el dibujo volvió al comprarse una maquina para tatuar, “inicialmente comencé a tatuarme sola y de ahí llegó la gente a ofrecerse como tributos para ayudarme a practicar”.

De esta forma fue que entró a esta profesión que en su mayoría se encuentra dominada por hombres, sin embargo, con su fino trabajo y diseños coloridos se ha ganado varios clientes en la ciudad fronteriza y aprovecho este festival para dar a conocer su trabajo.

Por otro lado, el tatuador originario de Tepic Nayarit, Óscar Bautista llegó a la ciudad de Chihuahua para ser uno de los jueces del concurso que se llevó a cabo en el Festival del Tatuaje “Que siga corriendo la tinta”, ofreciendo sus servicios a los asistentes al evento.

Óscar tiene un estudio llamado Cromatic Inc en Nayarit, donde se especializa en realizar tatuajes con un estilo combinado entre Neotradicional y New School, lo que significa que sus diseños suelen ser tener elementos como rosas, águilas, calaveras o corazones, con elementos contemporáneos e incluyen colores brillantes y eléctricos, con una amplia variedad de tonos.

Este tatuador tiene alrededor de 7 años trabajando con la tinta, por lo que fue elegido para ser uno de los jueces que ayude a elegir quienes serán los ganadores de las diferentes categorías que se calificarán durante el concurso de tattoos.

De igual forma, Óscar compartió que los puntos que se tomarán en cuenta al momento de juzgar los tatuajes será la anatomía en donde se colocó el tatuaje; la limpieza del trabajo, que los colores sean nítidos y que no se vea manchado; la originalidad del diseño; en el caso de la categoría de realismo, se calificara qué tanto se parece el tatuaje a la foto escogida.

Este evento estará en el Centro de Convenciones y Exposiciones hasta este domingo 30 de junio y se recuerda a la ciudadanía que desea asistir que la entrada para este Festival tiene un costo de 200 pesos para adultos y de 50 pesos para menores de 12 años.