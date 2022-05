FGE, sin facultades de pedir ficha roja vs Armando Gutiérrez

La abogada Erika Judith Jasso Carrasco, abogada defensora del ex CEO de Aras Investment Business Group, Armando Gutiérrez Rosas, aseguró que la Fiscalía General del Estado no puede solicitar la emisión de una ficha roja en la Interpol contra de su representado, ya que este procedimiento lo tiene que realizar una autoridad federal, como la Fiscalía General de la República.

Además, la Jasso Carrasco explicó que en el supuesto en el que su representado contara con una alerta de búsqueda ante la Interpol, aseguró que mantiene un amparo vigente en contra de cualquier orden de aprehensión (sea estatal o nacional), por lo cual no puede ser capturado por un mandato de un juez federal.

“Es un procedimiento que debe hacerse ante la Fiscalía General de la República, el estado no puede hacerlo como tal, ellos deben solicitarlo a la FGR y son ellos los que podrían solicitar a la Interpol, no es un trámite que el estado pueda hacerlo, porque es un requerimiento de país a país”, señaló la abogada Erika Jasso.

Lo anterior lo dio a conocer luego de que el fiscal general del estado Roberto Fierro Duarte anunciara que los trabajos en contra de la empresa Aras Investment continuarán y que incluso se seguían buscando a los principales objetivos, incluso con ayuda de la Interpol, en el caso de Armando Gutiérrez.

También comentó que en ese supuesto que la FGR ordenara la emisión de la búsqueda de la Interpol, el ex CEO de la empresa mantiene una suspensión de amparo vigente, porque el amparo se emitió posterior a la orden de captura y por ese motivo no podría ser capturado por alguna autoridad.

La abogada de la empresa Aras Investment manifestó también que existen varios amparos que combaten la orden de aprehensión de algunos fundadores de la empresa y en contra de los requerimientos que emitan las autoridades, que fue el supuesto en el que se encontraba Óscar Gonzalo, quien hace un par de días fue vinculado a proceso por el delito de fraude y asociación delictuosa, en el que destacó que su error fue haberse presentado a la audiencia donde le fijaron prisión preventiva.

“Los amparos son contra las órdenes de aprehensión, no contra la prisión preventiva, si se presenta alguno de los involucrados de forma voluntaria a la audiencia, el juez puede resolver y poner prisión preventiva, en vista de las determinaciones que toma el Tribunal, que a pesar de no ser un delito de prisión preventiva oficiosa, y que existen bienes asegurados que pueden reparar los daño y los dejan en prisión, lo más conveniente es que no se presenten”, explicó la abogada.

Recalcó que los detenidos podrían seguir su proceso penal en libertad, toda vez que existe una serie de bienes embargados que pueden cubrir la reparación del daño que están exigiendo los defraudados, pero en cambio el Tribunal Superior de Justicia ha determinado dejarlos en prisión preventiva como medida cautelar.

Erika Jasso dijo que varios propietarios de algunos vehículos que mantenían el nombre de Aras cuentan con una especie de reporte de robo, que es un acta que se sube al sistema para que los vehículos a través de los números de serie tengan una alerta en el sistema de Recaudación de Rentas.

“A nosotros no se nos ha notificado más embargo o aseguramientos, no hemos enterado que al inicio del mes de abril, que comenzaron a poner esas alertas a algunos vehículos que se encuentran a nombre de Aras, no sabemos cuántos son exactamente, pero sabemos de por lo menos tres casos, no sabemos si hay más vehículos, en caso de bienes inmuebles no hay más aseguramientos”, refirió.

Sobre el proceso de los aseguramientos de más de 80 bienes inmuebles de la empresa Aras Investment Business Group, compartió que la autoridad judicial puede liberar los bienes cuando considere prudente, incluso estando las personas detenidas, para que se pudiera negociar con las víctimas y cumplir con las obligaciones que se mantienen pendientes con los afectados.

Cabe mencionar que hasta el momento la página oficial de la Interpol no cuenta con alguna información oficial de búsqueda de Armando Gutiérrez Rosas ni tampoco una alerta en “los más buscados”, sólo se encuentra un chihuahuense dentro de este supuesto.