Fijan fecha para vinculación a exgobernador César D.

Tras la lectura de testimonios e informes técnicos, financieros y contables realizados por el Ministerio Público contra el ex gobernador César Horacio D., el imputado pidió al juez Humberto Chávez el recurso de duplicidad del término, por lo que será el miércoles 08 de junio cuando se defina la vinculación o no a proceso al ex mandatario.

El MP presentó durante tres dias de audiencia el testimonio de 35 testigos que señalaron a Cesar Horacio por presunto desvío de recursos por mas de 96 millones de pesos.

Lo anterior derivó después de que el MP pidió al juez se abriera debate para determinar las medidas cautelares al ex mandatario.

El juez Humberto Chávez preguntó al imputado Cesar Horacio, cuando quería que se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso, a lo cual respondió con la solicitud de duplicidad de término, por mi que se fijó este miercoles 08 de junio a las 8:00 horas.

De las investigaciones realizadas por la FGE, se expuso que César Horacio orquestó pagos con recursos del Estado que se hacian en primera instancia a la Union Ganadera Regional Division Norte y a la Financiera Division del Norte SA de CV. que después eran utilizados por el entonces gobernador para liquidar gastos personales a empresas, empleados e incluso para el pago de impuestos.

Para ello se hacian supuestos apoyos o financiamientos a la UGR Division Norte en contubernio con el extinto Carlos Hermosillo, a quien el exgobernador ordenaba que la Secretaría de Hacienda aitorizararecursos públicos a la Union Ganadera División del Norte para beneficio personal del ex mandatario.

Lo anterior se llevo a cabo a través de la simulación de prestación de servicios, supuestos apoyos o financiamientos a productores, adquisición de semillas entre otros supuestos gastos.