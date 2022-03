Finanzas sanas, piedra angular de plan estatal

Los objetivos que contiene el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 son totalmente reales y aplicables, puntualizó la gobernadora María Eugenia Campos, al detallar que se debe al saneamiento y ordenamiento de las finanzas estatales que se implementaron desde el inicio de la actual administración.

A decir de la mandataria estatal, esa labor a cargo del secretario de Hacienda José de Jesús Granillo y su equipo de finanzas logró establecer los mecanismos para que ahora la entidad cuente con los recursos suficientes para llevar a cabo las obras y acciones contempladas en dicho plan, que perfilen el rumbo transexenal en los principales aspectos para elevar la calidad de vida de los chihuahuenses.





“El Plan Estatal de Desarrollo es la herramienta máxima y de más alto nivel, el cual está plasmado en la ley y que contiene todos los programas y proyectos, es decir, contiene el rumbo, la dirección del sexenio y para este gobierno del estado, para mí y para los funcionarios de esta administración; nos sentimos orgullosos de representar así a los chihuahuenses, porque más que ser una herramienta de ley, es la razón de ser para estos seis años y en donde pondremos todo el corazón para que los ciudadanos se sientan atendidos, abrazados y cercanos a su gobierno”.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, la mandataria estatal manifestó que durante los últimos meses su gabinete se mantuvo un tanto en silencio debido a que estaban totalmente concentrados en ordenar las finanzas públicas, pues de no haberlo logrado hubiera sido prácticamente imposible presentar un real Plan Estatal de Desarrollo, el cual no hubiera contado con fondos o recursos y habría representado una mentira hacia la ciudadanía. Todo lo contrario, enfatizó.

Para Maru Campos es fundamental que se genere una administración de diálogo, de conciliación y de trabajo para gobernar, dejando de lado los intereses personales –subrayó– lo que se puede ver en la relación que se tiene con el gobierno federal y los municipales de todos los colores.

Señaló que con todos esos esfuerzos ya hay un impacto presupuestal en materia de seguridad, que permitirá a finales de mayo trasladar la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a Ciudad Juárez, con el fin de dar continuidad al proyecto de combate a la inseguridad en la frontera.

Este cambio, destacó, se pretende desarrollar a la par de la integración con la Plataforma Centinela, la cual tiene contemplado instalar cientos de cámaras y otras tecnologías en Juárez, así como en el municipio de Cuauhtémoc y de Parral, para mejorar los llamados de emergencia con el propósito de alcanzar mayor cobertura y reducir la incidencia delictiva.

“A finales de mayo se estará instalando el cambio de la sede de la Secretaría de Seguridad, se van a ir realizando los cambios de forma gradual, paulatina y a la par de la integración de la mayor parte de regiones a la plataforma Centinela”.

Campos Galván indicó que las instalaciones del C4 –ubicadas en la carretera Chihuahua a Aldama– seguirán operando con normalidad, ya que el cambio de sede sólo implica trasladar parte del personal para que continúe y atienda las labores preventivas desde la frontera.

FGE dará resultados

Respecto de situaciones de alto impacto en materia de seguridad, como es el asesinato del exfuncionario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, René Villarreal, así como el feminicidio de la síndica de Guachochi, Dayra González, además del presunto fraude contra miles de chihuahuenses por parte de la financiera Aras, la gobernadora pidió a los chihuahuenses tener confianza en sus autoridades, ya que la Fiscalía trabaja a fondo en los asuntos para dar los resultados que la sociedad espera.

“Quiero decirles que tenemos una Fiscalía General del Estado que se está profesionalizando al interior y que además hizo un convenio con el Poder Judicial para poder digitalizar todo el trabajo de la Fiscalía y del ámbito judicial, de manera que se privilegien las instituciones y el Estado de Derecho, no que se privilegien intereses personales. La digitalización ofrece transparencia y conocimiento de lo que está pasando, da certeza jurídica”.

Enfocada en Chihuahua

A partir de las declaraciones realizadas por el diputado federal Santiago Creel Miranda –quien visitó la capital del estado, la semana pasada– y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, en el sentido de que María Eugenia Campos es una figura idónea para encabezar la candidatura de Acción Nacional por la Presidencia de la República en 2024, la jefa del Ejecutivo estatal dijo sentirse halagada, pero subrayó que hoy por hoy está enfocada en el estado de Chihuahua.

“Quiero decirle a mis queridos amigos que si me necesitan ahí estaré, pero ahorita me necesita más Chihuahua. Estoy muy enfocada en el estado y en el trabajo que se tiene que hacer porque ordenamos las finanzas, por fin tenemos dinero para poder implementar los programas y proyectos y sería un despropósito muy grande de mi parte el dejar Chihuahua para buscar una aventura”.

La gobernadora enfatizó que su atención y su querer está en este momento en la entidad y lo que ello implica, por lo que no está en su agenda buscar esa candidatura en 2024.

“Quiero enviar un enorme abrazo a todos los chihuahuenses y quiero agradecerles por ser parte de este gobierno, quiero pedirles que no dejen de ser parte de este proyecto, que no olviden que somos los vencedores del desierto, que hemos salido adelante y superado muchos obstáculos, y en esta parte de la historia no va a ser la excepción”.

Con información de Saúl García Meza