Firma DIF Municipal convenio con Nexum Médica

La presidenta del DF Municipal, Karina Olivas Maldonado, encabezó la ceremonia de firma de convenio con la Fundación Nexum Médica, representada por su presidente, el doctor Alejandro Pineda, en la alianza con una inversión por 600 mil pesos, para suministrar medicamento e insumos médicos a la población en situación de vulnerabilidad, cuyo tratamiento no se contemple dentro del cuadro básico, no cuente con servicio médico, o con los recursos para surtir la receta médica.

Este convenio reforzará la labor que realiza el área de Asistencia Social del DIF Municipal, atiende de 10 a 15 personas que necesitan medicamentos.

“El DIF Municipal une esfuerzos con Nexum Médica, que nos permitirá brindar una atención completa a aquellas personas que lo soliciten a través del Departamento de Asistencia Social, es decir, canalizar para el apoyo en el surtido de recetas médicas a quien más lo necesite. Esta alianza y convenio que estamos firmando, nos va a permitir llegar a un mayor número de familias o generar un recurso adicional que podamos beneficiar en otros sectores”, destacó Karina Olivas.

Foto de: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, el director del DIF Municipal, Mario García, explicó que el convenio tiene por fin, dotar de medicamentos en el área de asistencia social a las familias que asisten por la dotación muy particular de algún medicamento, que ya sea porque no cuenta con afiliación a un servicio médico del sector público, o porque en la cartera del cuadro básico no se cuenta con ellas.

“A través del convenio se podrá llevar un alcance muy significativo, en el que el DIF va a aportar una parte y la Fundación aportará una cantidad que la multiplica casi por ocho, y que se verá reflejado a través de medicamentos e insumos médicos que eventualmente no se puedan atender a través de otro mecanismo. Este proyecto también está vinculado al diálogo con el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, donde de manera coordinada con el DIF se encargan de resolver la asistencia a las familias”, mencionó Mario García.

El doctor Alejandro Pineda Reyes, presidente de la Asociación Nexum Médica, mencionó que por ser del área de salud, cada vez más personas e instancias, se están involucrando en esta iniciativa.

“En la Fundación, tenemos el objetivo de apoyar, sobre todo a pacientes que no tienen acceso a este tipo de insumos, inclusive a veces, al mismo sistema de Salud básico o de especialidad. Todo esto se logra en vinculación con instancias y personas que se ofrecen de voluntarios, como los médicos especialistas que han estado muy comprometidos con la causa. Hay muchas familias que han apoyado este proyecto, y es justamente, uno de los objetivos que también tiene el Banco de Medicamentos, que es un programa de la asociación”, explicó Alejandro.

Explicó que el Banco de Medicamentos, tiene el objetivo de canalizar insumos desde hospitales, clínicas y farmacias involucradas, y de las familias que donan medicamentos guardados. Sobre los medicamentos caducados, destacó que pueden causar un daño subsecuente, al contaminar o ser comercializados en mercados negros.

Chihuahua Difunde IMSS Chihuahua información sobre diabetes

“Invito a la población en general a que también se sume a la causa, este convenio está sustentado por la población de Chihuahua, y del estado; pueden realizar donativos en especie con estos medicamentos, antes de que caduquen a los que les podemos dar un uso extra, y ayudar a las personas que no tienen acceso a la salud”, exhortó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para finalizar, el DIF Municipal invitó a las personas que necesiten algún tipo de medicamento a acercarse con el personal de Asistencia Social, en las instalaciones del DIF Municipal ubicadas en avenida Glandorf, número 4106 en la colonia San Felipe V Etapa, frente al Club de Leones, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 15:30 horas, o comunicarse al (614)-200-48-00 en las extensiones: 2210, 2211, 2221, 2222, 2224 y 2228.