Firman convenio universidades y Municipio para proyecto de Relleno Sanitario

La firma del convenio de colaboración para la elaboración del nuevo Relleno Sanitario Metropolitano, se llevó a cabo la mañana de este lunes, en las instalaciones del actual relleno, a la altura del kilómetro 7.5 de la carretera que conduce de Chihuahua a Aldama.

Según explicaron las autoridades, este será un trabajo conjunto para buscar la mejor opción para la evaluación y elaboración del nuevo espacio, con la participación de cuatro universidades, conjunto al Gobierno Municipal.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Durante el evento, estuvieron presentes: el comisario Julio César Salas, director de Seguridad Pública Municipal; Rubén Armando Theurel, apoderado legal del Tecnológico de Monterrey; Luis Alberto Fierro, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); por la universidad La Salle, José Salvador Benavides; por la Universidad de Nuevo León, Paisano Rivas García; Federico Muruato, director de Servicios Públicos Municipales y el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En el mensaje que emitió el alcalde, durante la firma, puntualizó que: “Como dice el dicho, no hay plazo que no llegue ni tiempo que no se cumpla; hoy estamos muy contentos porque por fin vamos a signar este convenio que hemos estado persiguiendo desde el 7 de junio, una vez que conocimos los resultados del proceso electoral, para iniciar con la construcción del Relleno Sanitario Metropolitano”.