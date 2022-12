Fiscalía analiza solicitud de la FGR de atraer caso de Francisco G. A.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que recibió la solicitud de la Fiscalía General de la República para atraer el caso del exfiscal de Derecho Humanos, Francisco G.A. acusado de torturar a exfuncionarios de la administración de César D.

Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado, informaron que el documento de solicitud emitido por la FGR, fue recibido y en este momento es analizado por el personal especializado en la materia.

Una vez que se analice, la dependencia estatal podrá emitir una respuesta puntual a la solicitud que el Gobierno Federal realiza por medio de la fiscalía.

Las mismas fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado, explicaron que jurídicamente, existe la posibilidad de que se pueda promover un recurso para evitar que la dependencia federal atraiga el caso.

Cabe mencionar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó que en Chihuahua, las autoridades habían iniciado una persecución política en contra del ex gobernador Javier Corral, como represalia por haber iniciado procesos en contra del ex mandatario priista César Duarte.

Una vez que se realizó dicha declaración durante una de las conferencias matutinas, se reveló que el Gobierno Federal buscaría atraer el caso del ex fiscal Francisco G.A. pues consideraron que esto podría representar la posibilidad de que el caso en contra de César Horacio D.J. se cayera en términos jurídicos.

En su momento, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, explicó que no existe ningún tipo de persecución, y recalcó que la investigación por el delito de tortura, por la que el ex fiscal Francisco G.A. lleva un proceso judicial, es resultado de una solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no emana de un tema político.