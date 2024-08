Fiscalía Anticorrupción no ha sido notificada sobre amparo interpuesto por Javier Corral

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua dio a conocer que, hasta el mediodía del lunes 19 de agosto, no habían recibido notificación alguna por parte del Poder Judicial de la Federación, en torno al presunto amparo que habría tramitado el exgobernador Javier Corral Jurado.

“No, no hemos sido notificados del amparo que, presumiblemente, tramitó el hoy imputado de siglas JCJ. Hasta que no seamos notificados nos pronunciaremos al respecto”, fue lo que informó la dependencia, en torno al documento que habría solicitado la defensa del ex gobernador, acusado de peculado agravado por 98.6 millones de pesos.

La dependencia dejó en claro que, mientras tanto, estarán buscando todos los canales legales e institucionales para capturar al hoy imputado y que sea presentado ante el juez de la causa, al cual el propio fiscal anticorrupción, Abelardo Valezuela Holguín, calificó como prófugo de la justicia.

Fue el pasado viernes cuando trascendió que, Corral Jurado había interpuesto un amparo por la orden de aprehensión que se había dictado en su contra por un juez local, acusado de peculado por una cantidad superior a los 90 millones de pesos, amparo que fue aceptado parcialmente.

En este caso, hubo una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por inconsistencias en la reestructuración de la deuda pública del estado por 98.6 millones de pesos en la cuenta pública 2020, por lo que una vez que concluyó la investigación, se judicializa por la Fiscalía Anticorrupción

Se encontraron elementos que en esta primera etapa, acreditan un hecho clasificado como delito grave y quienes participan en la probable comisión de este delito de peculado agravado, por lo que el juez obsequió orden de aprehensión al encontrar todos los elementos de la comisión de un delito y se gira la orden sustentando la cautela del hoy imputado como forma de conducción al proceso.

Por encontrarse el imputado en otra entidad, y de acuerdo al convenio de colaboración entre fiscalías, se solicitó el auxilio de la Fiscalía de CDMX, quien lo autorizó y luego se negó a colaborar ante un mandato judicial, por lo posteriormente, se acudió a CDMX a dar cumplimiento al mandamiento judicial, impidiendo llevarla a cabo con éxito por la protección de la fiscalía de la ciudad de México