Flotilla aérea de gobierno del estado será administrada por la SSPE

A partir del 1 de noviembre pasado se decretó que la flotilla aérea del Gobierno Estatal pasa a ser administrada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero dijo Gilberto Loya, se continuará dando servicio al Gobierno del Estado, lo cual aseguró que hará más eficiente a la administración, pues será más rápido y barato mover a los secretarios de estado en aeronaves que por tierra.

Indicó que se buscará tener más aeronaves precisamente para poder ser más eficientes, pues dijo que es muy complicada la movilidad en un territorio tan grande como es Chihuahua y mover a los secretarios de estado será más fácil y rápido, para que cumplan con su trabajo en distintas regiones del estado.

Agregó que hay un gran avance en el proceso de recepción de la flotilla aérea, la cual dijo se encuentra en malas condiciones pues en la administración pasada no se les dio mantenimiento y derivado de ello, al menos una aeronave está inoperante.

“Hay un avión inoperante y la causa es una falta de mantenimiento de 5 años”, detalló el funcionario y dijo que hay un avión y un helicóptero que funcionan, pues el resto de la flotilla estaba parada, y las dos aeronaves en funciones eran exclusivos del uso del Ejecutivo.

“Tratamos de estructurar bien lo que recibimos aunque esa flotilla crece con las unidades no tripuladas, es decir los drones de la plataforma Centinela, por lo que las capacidades aéreas de la SSPE se van a ampliar y buscamos conseguir otras aeronaves para tener mayor capacidad táctica de despliegue”, agregó.

Detalló que hay cuatro helicópteros y tres aeronaves de ala fija, un jet, una avioneta y un bimotor que no funciona: “tenemos la necesidad de más aeronaves, lo cual no es un tema de gasto, y por el contrario, no tenerlas es lo que significa un mayor gasto, por la dificultad de moverse en el estado porque es muy grande y complicado mover a los otros secretarios.

“Veremos cómo subsanamos el déficit, estamos determinando el monto todavía; seguiremos evaluando si pondremos nuestro propio taller, y cómo atender la necesidad de más pilotos, pues se requieren más para ser más funcional el estado. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes para ser más eficientes”, concluyó.