Fórmula de presupuesto federal para Chihuahua aumentó gracias a contribuyentes: Maru Campos

El oportuno pago de impuestos por parte de los chihuahuenses, generó que la fórmula para la repartición y distribución del presupuesto de la Federación, se incrementara a favor del estado de Chihuahua.

Te puede interesar: Se manifiestan trabajadores del Poder Judicial de la Federación por recorte presupuestal

Así lo explicó la gobernadora María Eugenia Campos, quien comentó que esa situación pudo hacer frente a la reducción presupuestal que el Gobierno Federal aplicó a Chihuahua con miras al ejercicio fiscal del 2024.

“El recurso para Chihuahua no se disminuye, pero no en razón de que no se haya disminuido, es decir, la Federación sí le redujo al estado de Chihuahua, pero la Secretaría de Hacienda y los chihuahuenses han sido muy cooperadores en pagar sus impuestos y con esto, hicieron que la fórmula subiera a favor del estado de Chihuahua”, dijo la gobernadora.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Campos Galván reiteró que el presupuesto que tendrá Chihuahua el próximo año, no es gracias al Gobierno Federal, sino a los chihuahuenses, a los contribuyentes y sus oportunos pagos en obligaciones fiscales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Esos recursos se van a ver afuera en los programas para atender el cáncer, en las estancias infantiles, se van a ver en obras públicas; gracias a esos impuestos se va a sentir menos la reducción presupuestal”, expuso.

Chihuahua Pide Jael Argüelles al Estado mayor recurso para Ciudad Juárez

La jefa del ejecutivo estatal hizo énfasis en que el cumplimiento de los chihuahuenses permitirá sentir en menor cantidad el recorte presupuestal por parte de la Federación.

Cabe mencionar que recientemente se aprobó la Ley de Ingresos del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2024, en donde se advirtieron algunas reducciones presupuestales para las entidades federativas.