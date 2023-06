Fortaleza del peso no impacta positivamente en todos los sectores: Coparmex

El peso mexicano tocó un nuevo mínimo frente al dólar estadounidense durante junio de 2023, lo que no se observaba desde el 2016; sin embargo, esto no es benéfico para varias actividades económicas.

Ante el fortalecimiento del peso frente al dólar, logrando su mejor nivel en siete años, Salvador Carrejo, presidente de Coparmex Chihuahua, en primera instancia indicó que un peso fuerte puede detectarse como una buena señal en la salud de la económica; pero evidenció que esto no es así para los exportadores, por ejemplo.

“Hay varias razones por las que el peso está fuerte, y algunas de estas no son tan positivas: la más obvia son las tasas de interés que se encuentran exageradamente altas, que hacen que exista una captación inusitada de dólares, pero esto para las economías de las empresas no necesariamente es bueno porque limita el crecimiento, limita la capacidad de apalancamiento de las empresas, incluso para los consumidores tampoco no es una muy buena noticia”, expuso.

En este sentido, Carrejo recalcó que una de las razones de tener un peso fuerte es el gran diferencial que hay entre la tasa de interés comparada con la de Estados Unidos: “Si México y Estados Unidos fueran un banco, y en uno te ofrecen 12 % por tu dinero, y en otro 6 %, vamos a ponerlo en el que te ofrece 12%, entonces viene una captación excesiva de dólares y por la ley de oferta y demanda, evidentemente el peso se aprecia”, comentó.

A esto –dijo-, habrá que sumarle la captación de remesas que también ha ido en ascenso; entonces consideró que el Gobierno Federal no puede presumir esto como un logro, sino que significa que muchos mexicanos no encontraron oportunidades en México y debieron emigrar a EE.UU para enviar dinero para que su familia pueda subsistir.

“Estas dos variables (tasas y remesas), que no son las únicas, no son positivas para la economía, entonces hay luces y sombras con un peso fuerte”, manifestó el presidente de Coparmex Chihuahua.

Es de precisar que para este jueves, el dólar se cotizó en 17.40 pesos, según datos del Banco de México, y hay analistas que pronostican que puede bajar hasta los 17.05 pesos, por lo que se está a la expectativa del comportamiento de esta moneda.