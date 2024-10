Fotógrafa Arely Flores gana el concurso de la III Bienal en "El Rostro de Chihuahua"

La fotógrafa chihuahuense Arely Flores continúa cosechando éxitos en su carrera quien acaba de ganar el tercer lugar en el concurso de la III Bienal de Fotografía “El Rostro de Chihuahua”, en la categoría Abierta, y sobre este logro habló con este medio de comunicación.

Es de mencionar que la fundación Degá, quien organizó esta competencia, tiene como objetivo el participar en el desarrollo cultural y artístico de la sociedad chihuahuense. En esta ocasión, la III Bienal de Fotografía busca promover tanto el conocimiento como la valoración de la gente del estado, así como estimular la producción de fotografía de calidad técnica y conceptual, y hacer partícipes a los ciudadanos en temáticas que les conciernen a través de la difusión de la fotografía.

Oscar Gamboa - Talavartero / Foto: Cortesía Arely Flores

“Esta es la tercera edición del concurso, cada año la temática cambia y en esta ocasión era retratar ‘El Rostro de Chihuahua’, esto queda abierto a la interpretación del fotógrafo, al menos es así como yo lo tomo. Y para mí, hay muchos rostros, pero había que elegir uno de tantos. En mi caso me fui por un proyecto personal fotográfico de retratos de señores en las plazas de Chihuahua.

“Para mí, ese es uno de los rostros, pues se juntan en su mayoría generaciones anteriores, tienen su peculiar forma de expresarse, historias, tienen una visión muy amplia de lo que ha sido y es Chihuahua. Se suman experiencias, vivencias y costumbres que ya no son típicas, pero contribuyeron a hacer lo que hoy es nuestro estado”, expresó.

Genaro Chavira - Aseador de Calzado 30 años de exp / Foto: Cortesía Arely Flores

La premiación de este evento se llevó a cabo el presente mes en el Hotel Quality Inn, donde estuvieron presentes el jurado y los participantes que pudieron asistir a la ceremonia, dicho presídium calificador estuvo conformado por: Fernando Luna, director de fotografía de la Revista Forbes como invitado especial; el empresario Jorge Cruz Russek, el fotógrafo Michell Lubbert, la artista plástica Águeda Lozano; el director de la fundación Degá, el doctor César Antonio Sotelo Gutiérrez.

Sobre su trabajo con el que participó consta de cinco fotografías de retrato, que fue un proyecto personal, es una serie de imágenes de señores típicos en una plaza de Chihuahua, rostros que se pueden reconocer en el centro de la ciudad, en una plaza del estado, o atendiendo aún en una tienda con un oficio ya poco conocido, dijo la artista visual.

Gerardo Carrillo Guitarrista y Música de la Época de Oro Canciones Favoritas - A mí manera y Júrame / Foto: Cortesía Arely Flores

“El proyecto inició porque quiero documentar a esa generación que poco a poco se nos está yendo. Un día las plazas no estarán llenas como hoy, no será la misma costumbre, no habrá más anécdotas de mediados del siglo pasado, ni sus frases o palabras. El Centro de la ciudad se ve mejor con ellos y quiero que sus rostros no solo queden en nuestra memoria.

“Son parte de lo que nos hace hoy lo que somos, sus oficios, experiencias, conocimiento, unos con más oportunidades que otros, pero no con menos relevancia en lo que hicieron y aportaron a Chihuahua. Creo que son parte fundamental de lo que hoy somos, por eso creo que ellos son una parte del rostro del estado”, señaló Arely Flores.

Alfredo Navarrete Gutierrez - Ingeniero Agrónomo / Foto: Cortesía Arely Flores

De igual manera, dio a conocer que ésta es su segunda participación, de las tres ediciones que se han realizado, y que este triunfo representa en su trayectoria una motivación muy grande, que le da combustible para seguir creando sin importar qué tan difícil sea empezar un proyecto creativo.

Aunque por el momento no habrá exposición de las imágenes ganadoras o muestra, la ganadora del tercer lugar en la categoría Abierta estará compartiendo en su página web y redes sociales: instagram: arelyfloresflores y su sitio web: www.arelyfloresphoto.com, dichas fotografías con la que obtuvo su triunfo.

Carlos Rascon Laguno - Agricultor y Minero / Foto: Cortesía Arely Flores

DATO:

El número de participantes en este concurso fue un total de 150 personas que enviaron sus obras