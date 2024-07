Fraude de Klover Sport llega a Tabasco; cayó personal de Pemex

En 2023, antes del colapso de la empresa de supuestas apuestas deportivas Yox Holding S.A. de C.V., los asesores que trabajaban allí comenzaron a colaborar simultáneamente con Klover Sport Trading S.A. de C.V. en la ciudad de Chihuahua, ofrecían mayores rendimientos e involucraron a decenas de clientes de Yox en Klover Sport para aumentar comisiones y presuntas ganancias para sus clientes.

A través de este esquema, un grupo de al menos 13 personas colaboradoras de Pemex en el estado de Tabasco, fueron invitadas a iniciar inversiones de Yox Holding a Klover, donde les ofrecían inversiones de cerca de 7% mensual por el dinero que entregaban a la empresa chihuahuense.

De acuerdo a los afectados, algunos asesores de Yox, fueron quienes los invitaron a "meter" dinero a Klover, ya que tenían promociones llamativas por un corto periodo de días durante el 2023 y recibieron parte de sus rendimientos, pero a partir de 2024 la empresa comenzó a dejar de emitir pagos.

Al radicar en Tabasco, mencionaron que nunca tuvieron contacto físico con algún representante de Klover, pero mencionan que Juan Owaldo Leura Solano, fue el encargado de elaborar y firmar los contratos que generaron, los cuales se realizaban como contrato de comisión mercantil el cual firmaban entre ambas partes.

Un asesor de nombre Iván, era el contacto entre los inversionistas en Tabasco con la empresa Klover en Chihuahua y fue el mismo que les avisó a inicios del mes de julio que la empresa ya no emitirá pagos por que supuestamente el SAT les había bloqueado las cuentas y no podían disponer de ese dinero en 72 horas, sin embargo al pasar más de 20 días del anuncio, a la fecha los pagos siguen si fluir de las cuentas de Juan Owaldo.

"Nosotros invertimos porque estuvimos un tiempo en Yox, nos dio resultado unos meses, pero un asesor de Yox nos recomendó invertir en Klover, y se nos hizo atractivo y fue como decidimos invertir en Klover, algunos meses estuvieron pagando bien, pero luego se dio la problemática" comentó uno de los afectados.

Comentó que incluso uno de los afectados invirtió su liquidación por un millón 200 mil pesos que le dieron de Pemex, y que no estuvo recibiendo un solo pago de rendimiento porque invertía el dinero para seguir incrementando su patrimonio, pero luego del anuncio, perdió todo su dinero, porque los responsables no aparecen y nadie se hace responsable.

Algunas personas ingresaron capital, entre el mes de mayo y junio y prácticamente solo entregaron el dinero a la empresa, pues no generaron ni un solo pago para los inversionistas y el dinero entró directo a las cuentas de los propietarios de la empresa en cuestión.

"Yo comencé con una inversión de 100 mil pesos, estuve unos meses recibiendo pagos, luego me ofrecieron un programa para incrementar mi inversión y mi porcentaje, luego metí otros 120 mil pesos, pasaron unos dos meses, me ofrecieron otro programa y meti otros 150 mil pesos, después se vino este supuesto bloqueo y actualmente no tengo ni un solo peso de mi inversión" comentó uno de los afectados.

Al momento la empresa Klover en la ciudad de Chihuahua, cerró operaciones, las instalaciones o las oficinas que alquilaron para atender a los clientes, ya se encuentran vacías, las cuentas oficiales de los dueños, fueron eliminadas y los números y correos se encuentran prácticamente deshabitados.

Al momento existen registros de afectados en los estados de Chihuahua, Tabasco, Coahuila y Jalisco, donde los afectados han contactado a El Heraldo de Chihuahua para exponer su caso y comenzar con la formación de las denuncias formales en contra de la empresa como los fundadores de la misma para intentar recuperar el dinero invertido en la misma.