Fraude deja mayores ganancias que robo y es menor la pena: fiscal Mario Jiménez

El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, celebró que el Tribunal Superior de Justicia del Estado concediera la razón a los agentes del Ministerio Público que llevaron a cabo la megaudiencia inédita, por el caso del presunto fraude de la empresa Aras Investment Business Group.

Toda vez que se comprobó que la empresa Aras fue creada con el único objetivo de delinquir, ya que se elaboró una mecánica planeada por un grupo de personas que estaba preparado para cometer un delito, con suficiente capacidad de conocimiento en el tema y con una tendencia marcada a la cuestión “piramidal”.

El tema de Aras Investment lo consideró como un fraude histórico en el estado de Chihuahua que provocó un quebranto a la economía de miles de ciudadanos, que transgredió la salud, tranquilidad, la vivienda y el futuro de miles de personas por una desmedida ambición de los creadores de este plan.

Por ese motivo, el fiscal de Distrito Zona Centro consideró que es necesario que se haga una revisión a profundidad sobre las penas y el comportamiento que ha tenido el fraude al paso de los años, toda vez que se ha venido actualizando la metodología del fraude, pero las penas no, e incluso destacó que genera mayor ganancia para los delincuentes, más que el mismo robo con o sin arma.

A su vez, llamó a una colaboración puntual con la Unidad de Delitos Financieros, para poder compartir información del momento, ya que con esta cooperación podrían obtener más información sobre las cuentas bancarias de todos los involucrados, la ruta del dinero y todo lo indispensable para seguir con el delito desde el tema financiero.

Carlos Mario Jiménez reconoció que bajo la instrucción del fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, se logró planear una estrategia permanente para actuar en contra de la empresa en cuestión, ya que se detectó que no tenía una estructura operable, no había áreas de operación y se cometieron varias fallas que los agentes han podido recuperar a lo largo de la investigación.

“Cuando una persona se organiza para cometer delitos en compañía de otras, es que se les califica como una asociación delictuosa, entonces lo consideramos así y el Tribunal dijo que es atinado el criterio jurídico, es un trabajo exhaustivo que han hecho personas profesionales, con el interés único de ayuda a tanta víctima, lo lamentable es que no mueve otra cosa más que la avaricia desmedida, no hay una necesidad, sino una desmedida ambición y lo hacen con el patrimonio de otras personas a quienes les afectaron en su vida”, compartió.

Tras casi un año de investigaciones sobre el caso de Aras, el fiscal Carlos Mario dijo que la forma de operar es a través de evadir responsabilidades con el objetivo de obtener varios millones de pesos, lo cual pueden hacer únicamente con sus conocimientos que aplican en diferentes materias, como en este ocasión fue el tema financiero.

También dijo que más allá de buscar la prisión para los responsables del delito, la principal petición que buscan realizar con estas acciones penales es buscar el derecho humano de la reparación del daño, al tratar de resarcir el pago de los daños a través del embargo de los bienes, lo cual no fue una ocurrencia de la Fiscalía, sino fue autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.

Sobre las declaraciones de la defensa que busca realizar el “pago” a los afectados a través del Instituto de Justicia Administrativa, dijo que es una buena medida, ya que es el objetivo de la investigación, que se pueda garantizar el pago a los afectados, pero destacó que la Fiscalía General no es un impedimento para hacer ese proceso.

“Aras está en toda libertad de pagar, es lo primero que exigen las víctimas y es lo que exige el proceso penal, pero primero para hacer el pago deben demostrar que tienen suficiente voluntad para pagar, presentando el total del capital para pagar a todas las víctimas, los bienes son sólo una parte de la reparación del daño, no alcanzan a pagar a todas las víctimas”, compartió.

El fiscal de Distrito Zona Centro compartió que al momento la corporación ha logrado asegurar cuatro cuentas bancarias con una suma de 635 mil 585 pesos, más un millón 500 mil pesos que les aseguraron en efectivo y en total son 2 millones 168 mil pesos, que al igual que los bienes no alcanzan a cubrir el pago a los afectados.

Compartió que de acuerdo con el quebranto que realizó la empresa en cuestión, ni los bienes ni el dinero asegurado alcanzarían para realizar el pago a todos los afectado y más cuando el mismo abogado habló de un universo de 18 mil personas, por lo cual todo debe permanecer asegurado hasta que se pueda resolver el proceso jurídico.

“Estamos en cantidades muy bajas en comparación con el monto del quebranto, el dinero asegurado no representa nada en relación con el quebranto, ¿por qué no se reparte?, no se puede porque se necesita una sentencia, el juez es quien ordena, no el Ministerio Público, es el que determina el procedimiento o las formas”, agregó.

Indicó que al ser un hecho inédito donde existe varios miles de víctimas en los hechos, no se ha convertido en un tema sencillo, por eso a lo largo de los meses se han estableciendo formas innovadoras, ideas, romper paradigmas, hacer cosas a las que no estamos acostumbradas para buscar el beneficio de las víctimas, que es la única intención.

Carlos Mario dijo que todos los agentes que se hacen cargo de la investigación son sus aliados y que el propio fiscal general Roberto Fierro los ha instruido a trabajar muy intensamente, “si alguien quiere pagarles, que pague ya, están en toda libertad, la Fiscalía no es impedimento, aunque no quisiéramos, se hace, nadie se ha acercado a la Fiscalía a manifestar su intención de pagar”.

Comentó que van a continuar trabajando para buscar incrementar el número de denuncias para las próximas audiencias, luego de haber obtenido el éxito deseado en la mega audiencia, pues reconoció que para poder llevar ese inédito ejercicio procesal, se tuvieron que realizar horas de ensayo, capacitación e investigación, para poder concluir en el término marcado por la ley y obtener la vinculación a proceso de los involucrados.