Frente Frío 26: Alerta por vientos, tolvaneras y lluvias en Chihuahua; clases serán hasta las 12

Las localidades de Galeana, Buenaventura, Ojo Laguna, Majalca y Chihuahua, serán las que presenten los vientos con mayor intensidad, con ráfagas de vientos superiores a los 95 km/h, alertó la Coordinación Estatal de Protección Civil, dado que podrían generarse tolvaneras en algunos tramos carreteros en la entidad.

La dependencia recomendó tomar precauciones para evitar accidentes y daños en los bienes, entre las recomendaciones está asegurar las láminas del techo y no dejar objetos sueltos en la azotea, asegurarse que el tinaco esté lleno y bien tapado para que no se vuele. Además, no circular por zonas donde se observen muros y árboles dañados o cables eléctricos sueltos.

Si viajan por carretera y lo sorprende una tolvanera baje su velocidad, encienda faros y luces intermitentes, de ser posible orillarse hasta que la visibilidad mejore.

Los tramos carreteros más afectados pueden ser:

Chihuahua a Juárez.

Juárez a Ascensión.

Janos a Buenaventura.

Chihuahua a la Junta.

Jiménez a Parral.

Partes Carichí, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Rosales y Satevó.

Estas condiciones se deben al frente frío número 26 sobre el noroeste de México en interacción con una vaguada polar, la corriente en chorro y un canal de baja presión, que además, favorecerá ambiente de muy frio a frio por la mañana, de templado a cálido por la tarde, temperaturas de gélidas a muy frías con heladas en la zona serrana.

En general, se registrarán vientos de 15 a 30 km/h, sin embargo, hay que tener precaución con las rachas de viento.

En Ahumada, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Nonoava, San Francisco de Borja, Belisario Domínguez, Gran Morelos, Santa Isabel, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Santa Eulalia y Rosales las ráfagas pueden superar los 85 km/h.

En el rango de los 75 km/h se encuentran las localidades de Juárez, Guadalupe, Madera, Temósachic, Matachí, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Aldama, Julimes, Delicias, Meoquí, San Francisco de Conchos, La Cruz, Camargo, Valle de Zaragoza, Rosario, Huejotitán, El Tule, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Parral, Matamoros, Allende, Coyame, El Oasis, Ojinaga y Manuel Benavides.

Además, Ocampo, Maguarichi y Camargo con rachas de 65 km/h; por encima de los 55 km/h Moris, Ocampo, Uruachi, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, López, Jiménez y Coronado; y en los 45 km/h en partes de Guazapares, Chínipas y Morelos.

Para este jueves, además, se pronostican lluvias en zonas de Juárez, Guadalupe, Ascensión, Janos, Casas Grandes y Madera, así como en Práxedis G. Guerrero, Ahumada, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachic y Ocampo.

Las lluvias pueden estar acompañadas de caída de aguanieve y nieve en las partes altas de la sierra por la noche de jueves y madrugada de viernes, incluye: Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Temósachic. Ligera posibilidad de caída de aguanieve en Juárez por la noche.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 22, Juárez 14, Janos 11, Madera 9, Temósachic 11, Cuauhtémoc 15, Ojinaga 24, Delicias 24, Camargo 24, Jiménez 24, Parral 21, Creel 10, Chínipas 24, Guachochi 11, El Vergel 10.

Cabe señalar que el reporte de la CEPC arroja que las temperaturas mínimas se registraron en Temósachic con -7.1 grados Celsius, en Bocoyna en San Juanito con -5.7 y Creel con -4, El Vergel -4.6, Basaseachi con -3.1, Majalca con -2.5, Jiménez con -2.2, Chinatú con -2, Guachochi con -0.7 y Ojinaga con -0.1.

En cuanto a las actividades escolares, se informó que con la alerta, se suspenderán a las 12:00 horas, dado que tras el mediodía se espera que las ráfagas de viento se intensifiquen.