Fue un acuerdo benevolente entre el IEE, PAN y PRI en reparto de ‘pluris’: Cuauhtémoc Estrada

Luego de la aprobación del proyecto por medio del cual el Instituto Estatal Electoral (IEE) hizo la distribución de las diputaciones de representación proporcional en Congreso del Estado, el actual coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, se dijo inconforme de cierta manera.

“Fue un acuerdo benevolente para el PAN y el PRI, pero estricto para Morena y Movimiento Ciudadano”, acusó Estrada Sotelo, quien estuvo presente en la sesión del Consejo Estatal y escuchó el debate que se generó tanto por los consejeros como por los representantes de los partidos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Empero, lamentó que la discusión se haya perdido y no se haya abordado el tema medular que era lo que establece la Ley respecto a la sub y sobrerrepresentación en el Congreso del Estado ante la falta de una representación pura.

“El IEE jugó con la sub y sobrerrepresentación y en ese juego que hizo le dio al PAN un diputado que no le correspondía, y le quitó uno a Movimiento Ciudadano y se lo dio al PRI”, detalló, comentando que igualmente a Morena le correspondían seis y no cinco plurinominales.

En el caso de su partido, comentó que el IEE decidió no otorgar un sexto diputado a pesar de la votación obtenida en la contienda electoral, por lo que, adelantó, lo más probable es que la dirigencia estatal sí opte por impugnar esa decisión del organismo electoral. Para tal efecto, tienen un plazo de cuatro días; es decir, hasta el domingo, para presentar esos recursos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Nosotros sí lo vamos a impugnar, a lo mejor aplica el dicho de nadie sabe para quién trabaja”, haciendo referencia a que si se logra quitar la plurinominal del PAN o del PRI y se la asignan a otro partido no importaría, pues dijo que lo importante es ver lo de la subrepresentación.

Por otra parte, confirmó que efectivamente, se tuvieron dos anteproyectos, pero aclaró que no variaba el número de diputados plurinominales para cada partido, sino que las modificaciones entre uno y otro era la argumentación que daban los consejeros el IEE respecto a ese reparto.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music