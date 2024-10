Fuera de peligro, niña que recibió descarga eléctrica por alumbrado de la calle Libertad

Luego de que una menor de nueve años recibiera una descarga eléctrica al tocar un cableado de alumbrado público en la calle Libertad, los paramédicos de Cruz Roja, quienes la valoraron en el momento, determinaron que no había sufrido lesión alguna y fue entregada a sus padres.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante el mediodía de este sábado una reporte llegó al 9-1-1 por parte de una usuaria quien informó que su hija tocó unos cables que salían de un poste de alumbrado público y sufrió una descarga.

De inmediato llegaron elementos de la Policía Municipal y a los pocos minutos paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y valoraron a la menor de nombre Sayra, quien no presentaba daños, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Policiaca Muere electrocutado trabajador dentro del Soriana Los Arcos

Ante este hecho el personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano, llegaron al lugar para realizar las labores de revisión y se percataron que en el poste, se encontraba una toma de electricidad informal, la cual indicó la dependencia que posiblemente fue realizada por un vendedor ambulante o una persona no autorizada para manipular el sistema de alumbrado público.

Cualquiera de las situaciones planteadas fue lo que dejó los cables al aire libre, con las puntas sin aislamiento que fue lo que generó que al tacto con la menor está se electrocutara, por lo que el personal procedió a retirar el cableado.

Asimismo, el equipo de Mantenimiento Urbano procedieron a revisar cada poste del primer cuadro de la ciudad, para prevenir que no existieran otras tomas de electricidad no autorizadas y que este incidente no vuelva a suceder, no obstante, también indicaron que realizarán una investigación para deslindar responsabilidades.

De esta forma, el Gobierno Municipal mantendrá un monitoreo de la salud de la niña, para que en caso de algún problema derivado del incidente, puedan intervenir para apoyar de inmediato con cualquier recurso que sea necesario.