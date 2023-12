¡Fuera los muebles viejos! Programa destilichadero visitará 10 colonias está semana

Para apoyar a la ciudadanía a mantener limpias sus viviendas y calles, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Servicio Públicos Municipales, informaron que la próxima edición del Programa Destilichadero se realizará del 11 al 16 de diciembre en 10 colonias de la capital.

Este programa consiste en la retirada de los desechos de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de los vecinos de las colonias visitadas un contenedor.

Los trabajadores de la dependencia tendrán en un punto fijo dichos contenedores, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde entre semana, y el sábado será de 9:00 a 13:00 horas.

Asimismo, se realizarán recorridos por los cuadrantes de las colonias seleccionadas para esta semana a retirar los tiliches, por ello, se pide que dejen los desechos al pie de la banqueta para ser retirados con mayor facilidad.

Este es un programa gratuito que realiza la dependencia, por lo cual, en el caso de que alguno de los empleados solicite remuneración por realizar la labor, se pide que se reporte al 072 de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Foto: Gobierno Municipal

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa:

Lunes 11 de diciembre

Colonias: La Junta, Josefa Ortiz de Domínguez y Hacienda de la Flor

Cuadrante: Yucatán, California, Nuevo León, Cardenales, Escudero, Av. La Junta

Contenedor: California y Emilia Miller

Martes 12 de diciembre

Colonia: Granja Villa Juárez

Cuadrante: Valle de Santiago, C. 70, C. San Luis, C. 60

Contenedor: C. 60 y C. Espinaca

Miércoles 13 de diciembre

Colonia: Nombre de Dios

Cuadrante: Humberto Mariles, Heroico Colegio Militar, Prof. Daniel Escalante, Vialidad Sacramento

Contenedor: C. 3a y Priv. De Juan Escutia

Jueves 14 de diciembre

Colonias: California y Naranjos

Cuadrante: Blvd. Santa Mónica, Av. El Carruaje, C. 13ª, C. Pasadena

Contenedor: C. Del Fortín y C. Pasadena

Viernes 15 de diciembre

Colonias: Los Frailes y Fraccionamiento San Pablo

Cuadrante: Av. José Ma. Iglesias, C. Sabino, Fray Diego de Sotomayor,

Fray Bartolomé de las Casas, Priv. De Encino

Contenedor: Fray Francisco de Jiménez y Fray A. de Rodrigo

Sábado 16 de diciembre

Colonia: Quintas Carolinas

Cuadrante: Monte Himalaya, Monte Celeste, Monte Bello, Monte Herman

Contenedor: Monte Rico y Monte Celeste