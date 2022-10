Fundamental que el Estado cumpla los acuerdos de inversión con los municipios: PRI

A un año de la administración estatal, la falta de cumplimiento de acuerdos de inversión que realizó con los presidentes municipales para lograr una serie de acciones y obras públicas que ayude a detonar el desarrollo de estos, se empieza a sentir molestia por parte de la ciudadanía al ver que no hay avance en las gestiones que hacen los ediles al gobierno estatal.

Lo anterior se dio a conocer a través de un comunicado del Comité Directivo Estatal, donde se detalla que ”existe molestia e incertidumbre por parte de los alcaldes al ver que sólo les quedan dos años de gestión en el gobierno y no han podido realizar obras que están atoradas por que el gobierno del Estado no ha cumplido, pues se pactaron acuerdos muy concretos dentro del presupuesto 2022 y a la fecha el gobierno del Estado no ha cumplido”.

“El Partido Revolucionario Institucional, pide al gobierno sentar las reglas claras a la voz de ¡ya!, con tiempos y fechas marcadas para dar cumplimiento a lo establecido con los alcaldes de la entidad”, se resaltó.

En lo referente a una posible alianza electoral rumbo al 2024, se indicó que también se habrá de ir estructurando no nada más en lo electoral con el objetivo de ganar las elecciones, si no, construir un Gobierno de Coalición, que tenga un plan con una plataforma sólida, que defina el rumbo claro y cierto del Estado; donde los partidos coaligados estén inmersos en el desarrollo de dicho plan y coadyuven en el gobierno, con el fin de contar con una inclusión de ideas, proyectos y trabajos, sobre todo en los grandes temas de seguridad, salud, educación, entre otros no menos importantes.

Tras un recorrido estatal llevado a cabo por la dirigencia del PRI, se tiene de conocimiento de lo que sucede en todos los municipios, por lo que se dará seguimiento puntual al desarrollo de los gobiernos, tanto estatal y federal, en función de que cumplan con lo establecido, por el compromiso que tienen no con los alcaldes, si no, con la sociedad chihuahuense, que es la que está sufriendo la falta de apoyos para resolver el problema de drenaje, alumbrado público, pavimento, seguridad pública. Así como también la falta de apoyo a los agricultores.

Cabe mencionar que el pasado sábado durante un evento partidista, el dirigente estatal de esta fuerza política, Alejandro Domínguez, expresó a la militancia que, ser aliado no significa sumisión, ni estar entregados, ni tampoco que vamos hacer lo que gobierno nos diga.