Gana egresado de UACH Premio Chihuahua por investigación para la purificación de biogas

Egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Uach, Benjamín Hernández Figueroa, fue galardonado con el Premio Chihuahua en el área de las Ciencias Tecnológicas.

El joven chihuahuense ganó con su tesis de maestría; "Biofiltro de lecho escurrido: sistema biológico para la purificación de biogás".

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El "Premio Chihuahua" me ha dado la gran satisfacción de ser reconocido en el campo de la Ciencia y Tecnología, porque no sólo me mostró lo lejos que se puede llegar siendo constante, sino que me ha motivado a seguir dando lo mejor como profesionista para continuar siendo parte del cambio positivo en mi comunidad, expuso el investigador.

Detalló que su proyecto de campo consistió en implementar un sistema biológico, destinado a la purificación de biogás crudo, que sirve para la generación de energía eléctrica e incluso como combustible.

Foto: Cortesía | UACH

Atribuyó su reconocimiento al proyecto al trabajo en equipo, a la confianza y el apoyo de sus padres, pero además a sus directores de tesis: la Dra. María del Rosario Peralta Pérez, el Dr. Antonio Pérez Hernández y su equipo de investigación, “principalmente este logro se lo atribuyo a los valores que mi madre Susana Figueroa me ha inculcado, uno de ellos es la humildad y el trabajo honesto, con los que se te abrirán las puertas”.

Reconoció que siempre en toda meta sólida, hay un costo, como fue “salir de la zona de confort”, por ello, agregó que su formación como Químico tiene bases en el área de la salud, sin embargo, las ciencias ambientales, “mi proyecto de tesis de maestría me demostró que la química es la esencia de la vida y abarca un todo”.