Garantizar la seguridad permite mayores inversiones: Index

Si la inseguridad empieza a incrementar o a tocar a las operaciones, pudiera verse impactado el fenómeno de nearshoring; sin embargo, hasta el momento, Chihuahua se posiciona dentro de los cuatro principales destinos de inversión a nivel nacional, señaló René Espinosa, presidente de Index Chihuahua.

Dijo que la falta de seguridad no debe ser un tema que se minimice, al contrario, puesto que el inversionista extranjero demanda garantías y una de éstas es que haya seguridad en donde destinan sus inversiones.

Espinosa notificó que hasta el momento, no se han registrado cancelaciones de inversión en Chihuahua por este tipo de circunstancias, y prueba de ello es que nuestra entidad lidera en captación de inversiones; empero –apuntó-, eso no quiere decir que las cuestiones de inseguridad no afecten o no vayan a afectar.

“Simplemente debemos tener este tema en la mesa con los gobiernos; garantizar el Estado de derecho es uno de los principales puntos o áreas de oportunidad que se tienen a nivel nacional”, refirió el presidente de Index Chihuahua.

En este sentido, evidenció que si el tema de inseguridad empieza a incrementar o a “tocar” a las operaciones, se tendría otro panorama; pero a la fecha, Chihuahua se posiciona dentro de los cuatro principales destinos de inversión a nivel nacional.

No obstante, recalcó que por ningún motivo se debe minimizar el aspecto de la seguridad, y que no se debe decir que no pasa nada; sino que en su lugar se tiene que seguir atendiendo el tema y trabajar con los gobiernos y las entidades locales.

“Si se sale de control será un factor para las decisiones de los grandes corporativos que quieran transferir operaciones o nuevas inversiones al país. La inseguridad genera un impacto en toda la sociedad, entonces el Estado de derecho se debe garantizar tanto a los ciudadanos, como al extranjero que confía en nosotros”, abundó Espinosa.

Ciudades no deben crecer más rápido de lo planeado

Armando Gutiérrez Cuevas, presidente de Canacintra Chihuahua, señaló que en Chihuahua existe un debate sobre qué tanta más inversión se quiere traer, porque se tiene el temor de que la situación empiece a rebasarnos.

Esto luego de que también fuera abordado en relación al crecimiento de delitos de 2021 a 2023 en estados claves como el nearshoring, entre los que se incluyó a Chihuahua, lo que pone en riesgo las inversiones, de acuerdo a especialistas.

“Creo que puede ser un fenómeno natural -más no normal o común-, pues las ciudades van creciendo de manera más rápida de lo que han planeado, justo por el tema de las inversiones, y este rápido crecimiento va generando rezagos en las capacidades públicas, no sólo en seguridad, también en servicios de salud, servicios de vialidades”, apuntó.

Dijo no parecerle extraño estos indicadores sobre el crecimiento de delitos en varios estados, especialmente en los que tienen mayor posibilidad de beneficiarse con la relocalización de empresas; sin embargo –apuntó-, lo importante es cómo los organismos de planeaciones de las ciudades, como el IMPLAN, se van anticipando a esto para poder capacidades en donde hay que hacerlas.

“Ese es un debate que ha habido en Chihuahua donde hay un dilema fuerte sobre qué tanta más inversión queremos traer porque se tiene el temor que nos empiece a rebasar la situación como ya lo vemos en temas de tráfico”, concluyó Gutiérrez.