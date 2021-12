Gestiona diputado ante Conagua accesibilidad a agua para usuarios de pozos

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Edgar Piñón Domínguez, quien preside la Comisión del Agua del Congreso del Estado de Chihuahua, informó una serie de gestiones que ha desarrollado para chihuahuenses de distintos municipios, referentes a la optimización del uso del agua y accesibilidad a usuarios de pozos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Los chihuahuenses tenemos que acostumbrarnos a que vivimos en una zona del mundo en donde el agua no es un bien abundante, es un bien escaso, y lo tenemos que tratar como tal, lo que requiere un mayor cuidado, más cultura en el tema preventivo sobre el agua”, destacó al referirse al foro Smart Water, realizado por la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, ayuda a aplicar la tecnología y buenas prácticas, para optimizar el uso del agua en el estado.

Así mismo, mencionó la realización de los Foros Consultivos en Parral, Camargo y Cuauhtémoc, que tienen como objetivo considerar la participación de la sociedad civil, del sector empresarial y sector académico, sobre el Plan Hídrico de Gobierno del Estado.

Foto: Paloma Sánchez | El Heraldo de Chihuahua

“Estos foros están dando estrategias muy concretas, a las que buscamos trasladar a una cuestión de presupuesto, para que el año que entra, se pueda trabajar en esa temática, encaminada a la mejora del acceso al agua”, dijo.

Adicionalmente, informó sobre reuniones con la Junta Central de Agua y Saneamiento, y la Comisión Nacional del Agua, sobre el decreto que había sobre las concesiones de los pozos, y que venció el pasado mes de noviembre; en el que hay muchísimos que están en el proceso de poder regular su situación; y que gracias a estas gestiones, permitirá que comunidades pequeñas puedan tener un mejor acceso al sistema del agua.

“En el caso de la tarifa agrícola, se logró una ampliación del plazo, para que los productores pudieran meter sus expedientes y no fueran afectados, y que el trámite se aceptara de manera física y no solamente de manera digital, para garantizar que no queden fuera, porque en el plazo que había establecido, casi la mitad de los productores que se beneficiaban de esta tarifa preferencial se estaban quedando fuera, y dadas las circunstancias de Chihuahua, no es viable producir el campo sin esta tarifa, se requiere de la tarifa subsidiada”, informó.

Respecto al decreto, venció el último día de noviembre, y se pidió revisión de los expedientes, para aquellos pozos que se encontraban en situación irregular, sin esa concesión y que se buscaba una regulación.

“Un servidor junto con Roberto Lara, de la Junta Central de Agua y Saneamiento, se tuvo una reunión con el director local de Conagua, presentando algunos expedientes de varios municipios, y estamos en espera de la respuesta a esta situación, para que muchas comunidades puedan tener acceso al agua. Por parte de Conagua, fue una buena respuesta, hubo apertura, revisó los expedientes, poder arreglar la situación de estos pozos, es tener un derecho humano, que es el derecho al agua, que en áreas marginadas, rurales, y de la Sierra Tarahumara, que ante la imposibilidad de tener la regulación del pozo, la CFE no conecta estos pozos y no pueden ser utilizados para que la gente tenga acceso al agua”, dijo.

El legislador señaló que así como se busca regular aquellos que deban comprobar que necesitan el acceso al agua, se debe también regular, conforme a la norma para que no haya sobre explotación, porque eso afecta a otros usuarios; por lo que se debe mejorar el control y administración del agua.

Acotó que el tema del agua tanto para el Congreso como para los diputados, es uno de los grandes retos para todos los chihuahuenses, hemos visto que no ha sido un tema fácil, que ha generado situaciones complejas en algunas regiones de nuestro estado, y aquí es donde debe priorizar dos cosas: el diálogo y la capacidad de negociación y llegar a acuerdos.

“Los diputados que entregamos la Comisión del Agua, es lo que hemos estado buscando, y lo hemos hecho de la mano de las instituciones. Hemos encontrado mucha apertura y disponibilidad de la mano del Estado, a través de la JCAS, con quien hemos colaborado en el tema del Plan Hídrico, en cada una de las regiones, y también con Conagua, hemos tenido acercamientos y un cambio, con mayor disposición de colaborar, lo que abona y aporta a una situación tan compleja como el agua en el estado de Chihuahua”, finalizó.