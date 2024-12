No los dejaremos solos: Gestiona Municipio apoyo de 6 mdp para ganaderos por sequía

El director de Desarrollo Rural del Gobierno Municipal de Chihuahua, Armando Gutiérrez, anunció la gestión de un apoyo extraordinario a las y los productores de la zona rural por más de 6 millones de pesos, para mitigar los efectos de la sequía, para beneficio de 900 productores, que espera se inicie con la entrega a partir del 15 de diciembre.

“Esperamos que esta sequía no sea tan recurrente, y que no nos afecte también en 2025. Como todo productor decimos que la esperanza muere al último. El productor no se raja, es echado para adelante, y así somos todos en Chihuahua. El productor tiene la esperanza que a lo mejor el año que entra nos caigan unas lluvias, y vuelve a estar con la ilusión, a trabajar sus tierras y vuelve a invertir. Como Gobierno Municipal, el alcalde Marco Bonilla ha dijo que no va a dejar solos a los productores y que va a estar con ellos, precisamente estamos por lanzar un apoyo extraordinario por el tema de la sequía, para apoyar a alrededor de 900 productores con alimento para su ganado, para mitigar los efectos”, afirmó Armando Gutiérrez.

Adelantó que en próximos días se emitirá la convocatoria, por lo que exhortó a los productores a estar muy al pendiente de las bases. También invitó a quien requiera información sobre este apoyo extraordinario, que acuda a la Dirección de Desarrollo Rural, en el Departamento de Vinculación, para la atención correspondiente, en la calle Cuarta esquina con calle Ochoa de la colonia Santa Rosa; o directamente al teléfono 072, en la extensión 2108.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

“El apoyo al productor va directo al tema de la sequía, al sector pecuario, el sector ganadero. Hemos estado apoyando a productores ganaderos con alimento subsidiado para su ganado, les entregamos alimento concentrado, con proteína al 14%, maíz rolado, maíz molido, que viene a mitigar un poco los efectos de la sequía extrema que vino a afectar al hato ganadero y la producción ganadera de nuestro municipio”, explicó el director Gutiérrez.

En ese sentido, refirió que la gobernadora María Eugenia Campos Galván, había expresado que la afectación es sobre los 67 municipios del estado de Chihuahua, por lo que se está trabajando en conjunto con la Unión Ganadera –quienes son los encargados de llevar el censo y registro correspondiente-, para cuantificar cuánto podría ser la afectación de la pérdida del hato ganadero en el municipio de Chihuahua y el estado en general, a finales de este año o a principios de 2025.

En ese sentido, el titular de Desarrollo Rural Municipal, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado de Chihuahua, con quien han trabajado de forma coordinada, con el secretario Mauro Parada y su equipo, quien ha estado al pendiente de las necesidades del Municipio de Chihuahua, y ha apoyado con insumos como pacas de rastrojo, cascarilla de algodón, que ayudan a mitigar los efectos de la sequía.

“En el tema agrícola, hay dos zonas productivas muy diferentes en nuestro municipio: en la parte sur, que abarca los seccionales El Charco, Soto, Ciénega y Guadalupe, que son de temporal. Siembran mucho frijol, sorgo forrajero, pero dependen de las lluvias. No cuentan con agua de pozo, lo que este año vino a afectar terriblemente, porque no hubo producción de nada en esa zona. Muy diferente a la parte norte del municipio, que comprende desde Sacramento hasta la comunidad del Ejido La Esperanza, en una zona meramente agrícola, con agua de pozo, tenemos producción fuerte de nogal, alfalfa, algodón, en la parte de Los Reyes, de los menonitas, pero no se han visto tan afectados”, mencionó Armando Gutiérrez.

Destacó que el agua es un líquido vital muy necesario, y del cual, si no se cuenta con lluvia, tarde o temprano, también afecta a los pozos en sus niveles estáticos y dinámicos. Lo anterior, provoca que se excaven pozos más profundos, lo que afecta a la zona productiva.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Sobre la conformación del Consejo Técnico del Agua (COTA), en el municipio de Chihuahua, Armando Gutiérrez mencionó que la Dirección ha estado participando en algunas mesas de trabajo, con el tema de un Plan Estatal de Atención a la Sequía, con la Junta Central de Agua y Saneamiento y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua, de quienes mencionó, tienen toda la disposición de trabajar y quien da seguimiento es la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

“Han hecho expuesto que falta más supervisión por parte de la autoridad federal, en este caso Conagua, sobre el tema de pozos ilegales, conexiones indebidas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y otros temas que se han planteado. Se ha hecho el oficio correspondiente para plantearlo a las autoridades y pedir la colaboración para poner atención a esas situaciones”, dijo.

Para finalizar, aclaró que en el municipio de Chihuahua, no hay datos de presencia de gusano barrenador; sin embargo, hay ganado que no estará disponible para exportación por esta causa, por lo que se ha solicitado la intervención de la autoridad sanitaria federal para que establezca las barreras sanitarias debidas para que se solucione el tema lo más rápido posible.

“No tenemos ni un caso en el municipio de Chihuahua de gusano barrenador, estamos hasta ahorita libres. Sabemos que es por un ganado que se trajo de Centroamérica, y estamos esperando qué reacción hay por la autoridad federal”, finalizó.