Gira FGE 40 órdenes de aprehensión contra ejidatarios en Constitución y Benito Juárez

La activista Luz Estela Castro, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado, cuenta con 40 órdenes de aprehensión en contra del mismo número de personas, de los ejidos de Constitución y Benito Juárez en la zona noroeste del estado, lo cual fue confirmado por el mismo Fiscal General, Roberto Fierro Duarte.

“La Fiscalía de Chihuahua consigue órdenes de aprehensión contra defensores del medio ambiente, líderes del Barzón, y de 40 ejidatarios de Constitución y Benito Juárez, esos ejidatarios defienden el agua de su comunidad que es robada por Julián LeBarón y su familia” público a través de redes sociales.

Aunque no se ha dado a conocer la identidad de las personas que están siendo buscadas por la Fiscalía General del Estado, si existen algunos exfuncionarios como Martín Solís, quien laboraba de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como varios miembros del grupo de El Barzón en Chihuahua.

“Ahora quieren a los ejidatarios en la cárcel, para negociar la libertad para que la mina regrese al Ejido Benito Juárez y los LeBarón, a seguir regando sus nogales dejando a cientos de familias sin agua, la dignidad no se negocia, no a la manipulación de la ley para saldar compromisos de campaña” señaló la también ex Consejera de la Judicatura.