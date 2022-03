Gobernadora insta a trabajar en unidad con todos los sectores

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, destacó la construcción del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 a partir de foros de consulta formulados en cada municipio del territorio estatal, en el que aseguró que el estado no está ni a la derecha ni a la izquierda; está en el norte, desde donde hizo un llamado a la unidad de todos para construir un Chihuahua fuerte.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En el evento estuvieron presentes legisladores, milicia, jueces, magistrados, alcaldes, ex gobernadores, y representantes de la sociedad civil; desde representación de grupos indígenas como gobernadores ralámulis, menonitas, figuras como Héctor ‘El Caramelo’ Chávez, entre otros.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El mensaje de la gobernadora inició con un fragmento del poema Camino a Ítaca, de Konstantino Kavafis, que citó para enfatizar “la idea de no rendirnos, de no doblegarnos en el camino; si no, más bien disfrutar el camino que hoy en día emprendemos esta gran familia chihuahuense que está hoy representada. Tendremos momentos buenos y malos, con un mismo destino”, afirmó Maru Campos.

Hizo un llamado a transitar ese camino en unidad, trabajando todos juntos.

“Ya llegó el momento de arreglar las cosas, llegó el momento de arreglar los detalles de la casa de esta familia, de terminar los proyectos a medios, de poner a funcionar lo que dejó de funcionar, llegó el momento de arreglar lo que nunca funcionó, porque como en una casa, son las cosas cotidianas las que hacen la gran diferencia. Estamos aquí para poner un fin contundente a la indolencia. Basta ya de traer a la discusión pública esos errores del pasado. Adiós a la simulación y a las malas decisiones”, aseveró.

La gobernadora Campos Galván mencionó que su propósito es que su gobierno deje un legado que influya en las actividades de todos los chihuahuenses, en las actividades cotidianas, y no solo para que se hagan bien, si no para que esas actividades enriquezcan nuestra propia vida, para que nunca si no para darles un sentido que nos permita hacerlo con interés y con gusto, y que nos sintamos fecundos en esa actividad que estemos realizando.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Invitó a funcionarios, sector productivo y ciudadanía en general a hacer que el gran legado de su gobierno, sea la cercanía y el trabajo en conjunto, lo que significan pequeñas grandes acciones que le cambien la vida a las personas.

Luego de abundar en los distintos ejes del Plan Estatal de Desarrollo, en un acto de pluralidad y unidad, la acompañaron representantes de los diferentes integrantes de la sociedad chihuahuense, para exhortar a trabajar con un unidad por un mejor futuro para Chihuahua.