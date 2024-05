Gobernanza del agua, prioridad para el campo chihuahuense: Equipo de Sheinbaum

No podemos resolver la crisis del agua, sin la gobernanza del agua, porque de lo contrario no hay inversión que aguante, enfatizó el doctor Julio Bérdegue Sacristán, coordinador de Soberanía Alimentaria y Agricultura del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, quien vaticinó que en 10 años no habrá agua, ante la cantidad de uso ilegal del agua.

Ello en el marco de su visita a la capital para participar en la reunión que se realizará con los productores en Diálogos por la Transformación en el campo chihuahuense, donde se estima que existen 5 mil pozos ilegales que están haciendo uso y abuso del agua.

El doctor Bérdegue Sacristán dijo que lo primordial es cambiar el marco legal, con ello proponen por lo que se propone una nueva Ley General de Aguas, un marco legal más fuerte para hacer obligatorio que si se tiene concesión hay que tener medidor.

Dijo que la ley se construirá con diálogo en diversos sectores y con actores. “Vamos a recuperar la gobernanza de manera legal, no dictatorial”.

Reconoció que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) está completamente rebasada y es una institución muy débil que requiere reestructura, modernización y competencia, por lo que a través de los diálogos con los agricultores, ganaderos, lecheros y todos los productores que hacen uso del agua se debe de construir una dependencia fuerte.

Parte de la gobernanza del agua será la revisión de concesiones, “No tenemos ningún problema con los agricultores pequeños, medianos o grandes que estén haciendo uso de su agua.

Resaltó que Chihuahua tiene un problema severo con los pozos ilegales, se calcula que hay alrededor de 5 mil pozos, “De acuerdo a los cálculos, en 10 años estaremos de rodillas y sin agua”.

Enfatizó que se tiene que priorizar la gobernanza del agua, porque si no se hace con legalidad en los próximo años se tendrá una crisis peor.

Este jueves alrededor de las 11:00 horas se realizará el diálogo por la transformación en ciudad Cuauhtémoc, donde se espera la participación de productores y organizaciones.