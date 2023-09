Gobierno de AMLO le debe mucho a Chihuahua sobre todo en seguridad: Maru Campos

El Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, le debe a Chihuahua resultados en muchos rubros, sobre todo en el de la seguridad.

Así lo dijo la gobernadora María Eugenia Campos quien destacó que desde la Federación, el trato que se ha tenido con la delincuencia es el de “abrazos, no balazos” pero no se ha aplicado algún tipo de estrategia que reduzca los índices.

“Queda debiéndole a Chihuahua el orden migratorio, queda debiendo el trato en el crimen organizado, pues se le da este trato de abrazos y no balazos, pero no se le da de estrategia, no se le da de prevención, no se le da un trato de ningún otro tipo para poder acabar con el crimen organizado”, expuso.

En este sentido, resaltó que al tratarse de delitos del fuero federal, es responsabilidad del Gobierno Federal, atender el problema.

Campos Galván hizo énfasis en que otros temas sensibles en los que el Gobierno Federal ha dejado desprotegido a Chihuahua, es en el tema migratorio, pues ha dejado la carga a los gobiernos locales aún y cuando el asunto es de índole federal.

Asimismo, comentó que en materia hídrica también se ha dejado sólo al estado de Chihuahua, lo que afecta también al campo chihuahuense.

La jefa del Ejecutivo estatal, subrayó que incluso en temas como las estancias infantiles, la nula infraestructura, el abandono de los tramos carreteros, entre otros asuntos que atañen a la Federación, el gobierno encabezado por López Obrador y que no han sido atendidos en el estado de Chihuahua.