Gobierno del estado no intervendrá en elección de Fiscal Anticorrupción: Jáuregui

Para el proceso de elección de la persona titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el Gobierno del Estado no tendrá injerencia alguna, destacó el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, quien puntualizó que el proceso depende del Congreso del Estado, instancia que emitirá la convocatoria y que por medio de un panel de especialistas, que ya fue nombrado, entrevistará a las y los aspirantes y posteriormente se realizará el nombramiento.

Esto, luego de que Gema Chávez presentó su renuncia a la titularidad de dicho organismo descentralizado por medio de un oficio fechado el 17 de mayo y con efectos a partir del 19 de mayo; a raíz de la renuncia, presentada ante la presidencia del Congreso del Estado a cargo de la diputada Georgina Bujanda, se nombró a Nidia Orpinel Pizarro como encargada de despacho de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

Chihuahua Panel que nombrará Fiscal Anticorrupción podría impugnarse por no incluir a mujeres: Carreón

Orpinel Pizarro continúa como titular de la dependencia de manera interina, en tanto se concluye con el proceso legislativo para el nombramiento oficial, el cual deberá nombrarse por un comité que estará formado por cinco representantes del Poder Ejecutivo; cuatro del Poder Legislativo y nueve ciudadanos, que emitirán la convocatoria hasta definir la terna de personas candidatas. Una vez confirmada la terna, el Pleno del Congreso elegirá a la persona titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Hay que recordar, que a partir del 26 de diciembre de 2020, mediante decreto LXVI/EXLEY/0947/2020 1 P.O., entró en vigor la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, la cual dota de autonomía técnica, financiera, presupuestal, normativa y de gestión; lo anterior, significa que la Fiscalía Anticorrupción no forma parte de la estructura del Gobierno del Estado de Chihuahua y por lo tanto no recibe órdenes de la Administración Pública dentro de una línea de mando, lo que garantiza que sus investigaciones no se verán afectadas por directrices o influencias políticas.

A la persona que encabeza la Fiscalía Anticorrupción no la elige el Gobernador, sino que su selección es parlamentaria, a través del Congreso del Estado. Y se decide al interior de dicho organismo, cómo se reglan (respetando siempre nuestra Ley Orgánica, la Constitución Federal, la local y los Tratados Internacionales), cómo se organizan administrativamente y cómo ejercen el presupuesto que les es otorgado.